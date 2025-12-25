Real Madrid từ chối đề nghị của Arsenal

Gabriel Jesus muốn gia nhập Real Madrid nhưng bị HLV Xabi Alonso từ chối.

Gabriel Jesus không có cơ hội khoác áo Real.

Theo Defensa Central, Arsenal liên hệ với Real Madrid về vụ chuyển nhượng tiềm năng mang tên Gabriel Jesus. CLB Bắc London sẵn sàng để tiền đạo người Brazil đến Bernabeu dưới dạng cho mượn đến hết mùa để khỏa lấp khoảng trống của Endrick, tiền đạo trẻ gần như chắc chắn gia nhập Lyon vào tháng 1/2026.

Tuy nhiên, Real Madrid từ chối đề nghị của đối tác Premier League. "HLV Xabi Alonso không hứng thú với Jesus", tờ báo Tây Ban Nha cho biết.

Xabi Alonso dường như không mấy mặn mà với những cầu thủ Brazil. Cả Vinicius và Rodrygo đều không phải nhân tố chủ chốt trong kế hoạch của nhà cầm quân này kể từ khi đến Bernabeu.

Ngoài trường hợp Endrick được đem cho Lyon mượn, Real Madrid sẽ giữ nguyên bộ khung hiện có và duy trì tính ổn định trong hệ thống.

Dù vậy, HLV Alonso vẫn xác định ba mục tiêu lý tưởng để phục vụ kế hoạch dài hơi. Nổi bật nhất trong danh sách của ông là trung vệ Ibrahima Konate.

Một cái tên khác được nhắc tới là Angelo Stiller. Tuy nhiên, trường hợp của tiền vệ người Đức phức tạp hơn. Real chỉ cân nhắc thương vụ này nếu có sự ra đi đáng kể ở tuyến giữa, chẳng hạn như Dani Ceballos hoặc Eduardo Camavinga.

Người còn lại được HLV Alonso dành nhiều thiện cảm nhất chính là Florian Wirtz, học trò cũ của ông tại Leverkusen. Dù Wirtz chưa đạt phong độ cao nhất trong màu áo Liverpool, HLV Alonso tin rằng đây chỉ là giai đoạn thích nghi bình thường và tiềm năng của cầu thủ này vẫn còn nguyên vẹn.