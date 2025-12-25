HLV Alonso đề nghị Real mua 3 tân binh

HLV Xabi Alonso vạch ra những yêu cầu nhân sự dành cho Real Madrid, trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải.

HLV Alonso muốn Real bổ sung lực lượng. Ảnh: Reuters.

Theo Fichajes, Real Madrid đã thống nhất quan điểm từ nhiều tháng trước rằng sẽ không mua sắm trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. Giới lãnh đạo tin rằng các thương vụ giữa mùa hiếm khi mang lại hiệu quả lâu dài, đồng thời cho rằng vấn đề của đội bóng hiện tại nằm ở lối chơi tập thể chứ không phải chất lượng cá nhân.

Ngoài trường hợp Endrick được đem cho Lyon mượn, Real Madrid sẽ giữ nguyên bộ khung hiện có và duy trì tính ổn định trong hệ thống.

Dù vậy, HLV Alonso vẫn xác định ba mục tiêu lý tưởng để phục vụ kế hoạch dài hơi. Nổi bật nhất trong danh sách của ông là trung vệ Ibrahima Konate. Trung vệ người Pháp sẽ hết hạn hợp đồng với Liverpool vào cuối mùa giải này và được đánh giá cao nhờ thể hình, kinh nghiệm cùng sức mạnh vượt trội.

Một cái tên khác được nhắc tới là Angelo Stiller. Tuy nhiên, trường hợp của tiền vệ người Đức phức tạp hơn. Real chỉ cân nhắc thương vụ này nếu có sự ra đi đáng kể ở tuyến giữa, chẳng hạn như Dani Ceballos hoặc Eduardo Camavinga.

Người còn lại được HLV Alonso dành nhiều thiện cảm nhất chính là Florian Wirtz, học trò cũ của ông tại Leverkusen. Dù Wirtz chưa đạt phong độ cao nhất trong màu áo Liverpool, HLV Alonso tin rằng đây chỉ là giai đoạn thích nghi bình thường và tiềm năng của cầu thủ này vẫn còn nguyên vẹn.

Bộ ba nói trên được đánh giá có thể giúp Real Madrid tăng cường sức mạnh đáng kể trong kế hoạch phát triển lâu dài của đội bóng.

Tất cả bàn thắng trận Real Madrid - Man City Rạng sáng 11/12, Man City ngược dòng thắng Real Madrid 2-1 ở lượt thứ 6 vòng phân hạng Champions League 2025/26.