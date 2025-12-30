Nỗi lo triệu euro của Arteta giữa đỉnh cao Premier League

Arsenal dẫn đầu Premier League, nhưng Arteta hiểu lợi thế ấy không bền vững. Khi trung phong đắt giá chưa đáp ứng kỳ vọng, kỳ chuyển nhượng mùa đông trở thành nỗi lo khó tránh.

Gyokeres chưa đáp ứng được kỳ vọng của Arsenal.

Ở thời điểm này, Arsenal là đội bóng ổn định nhất Premier League. 42 điểm sau 18 vòng, giữ khoảng cách an toàn trước Manchester City và Aston Villa, lối chơi được tổ chức chặt chẽ và bản lĩnh hơn mùa trước.

Nhưng với Mikel Arteta, mọi thứ vẫn chưa đủ. Ông nhìn thấy một vấn đề lớn, dù nó chưa hiện rõ trên bảng xếp hạng.

Arsenal ghi bàn bằng nhiều cách, từ nhiều tuyến. Ba hậu vệ và năm tiền vệ đã lên tiếng. Mikel Merino và Eberechi Eze thậm chí có số bàn ngang với Bukayo Saka và Trossard.

Đó là sự đa dạng đáng khen. Nhưng cũng chính sự phân tán ấy lại tố cáo một điểm yếu cốt lõi: Arsenal vẫn thiếu một trung phong tạo khác biệt.

Người được kỳ vọng nhất là Viktor Gyokeres. Năm bàn thắng sau nửa mùa giải là con số quá khiêm tốn nếu đặt cạnh mức giá 66 triệu euro mà Arsenal đã chi.

Trong hai tháng gần nhất, Gyokeres chỉ ghi đúng một bàn, lại đến từ chấm phạt đền. Với một “số 9” được mua về để giải quyết trận đấu lớn, đó là thống kê đáng báo động.

Arteta không né tránh vấn đề. Ông thừa nhận lo lắng, không chỉ cho cá nhân Gyokeres mà cho cả cách Arsenal vận hành.

Tiền đạo người Thụy Điển có cơ hội, có vị trí thuận lợi, nhưng không được cung cấp bóng đủ tốt. Điều đó cho thấy đây không chỉ là câu chuyện phong độ cá nhân, mà là sự kết nối giữa các tuyến trong những thời khắc quyết định.

Sự kiên nhẫn của Arteta vẫn còn, nhưng nó không vô hạn. Việc ông công khai nói về khả năng bổ sung lực lượng trong tháng 1 là tín hiệu rõ ràng. Arsenal đang dẫn đầu, song họ không muốn lặp lại bài học cũ: hụt hơi vì thiếu chiều sâu và thiếu một điểm tựa ghi bàn khi mùa giải bước vào giai đoạn khốc liệt.

Thị trường mùa đông luôn đầy rủi ro, nhưng với Arsenal lúc này, không hành động còn nguy hiểm hơn. Arteta hiểu rằng, để giữ vững đỉnh cao, ông cần một hàng công hiệu quả hơn, lạnh lùng hơn.

Nếu Gyokeres không sớm tìm lại bản năng săn bàn, “nỗi lo triệu euro” ấy sẽ tiếp tục đeo bám Emirates, bất chấp vị trí số một trên bảng xếp hạng.