Thể thao

Gyokeres đưa Arsenal trở lại ngôi đầu Premier League

  • Chủ nhật, 21/12/2025 02:00 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Rạng sáng 21/12, Viktor Gyokeres ghi bàn duy nhất giúp Arsenal hạ Everton 1-0 ở trận đấu tại vòng 17 Premier League.

Cú sút phạt đền chính xác của Viktor Gyokeres đã trở thành khoảnh khắc quyết định, giúp Arsenal giành chiến thắng tối thiểu tại Goodison Park, qua đó tái chiếm ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh từ tay Man City.

Đây cũng là lần thứ 5 trong lịch sử Premier League, "Pháo thủ" bước vào dịp Giáng sinh với ngôi đầu. CĐV kỳ vọng đại diện Bắc London sẽ phá dớp bởi 4 lần trước đó làm được điều tương tự (2002/03, 2007/08, 2022/23 và 2023/24), Arsenal đều không thể vô địch vào cuối mùa (3 lần về nhì, một lần đứng thứ 3).

Arsenal anh 1

Gyokeres sắm vai người hùng.

Arsenal nhập cuộc không thực sự suôn sẻ khi sớm gặp những va chạm khiến hàng thủ xáo trộn. Jurrien Timber vất vả sửa sai sau pha đánh đầu thiếu chắc chắn của William Saliba. Phải đến phút 19, đội khách mới có cú dứt điểm đáng chú ý đầu tiên, nhưng Martín Zubimendi lại sút bóng vọt xà ở vị trí thuận lợi. Không lâu sau, Gyokeres cũng bỏ lỡ cơ hội khi đánh đầu chệch khung thành.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 27, khi Jake O’Brien để bóng chạm tay trong vùng cấm sau quả phạt góc của Declan Rice. Trên chấm 11m, Gyokeres dứt điểm lạnh lùng, đánh bại Jordan Pickford để ghi bàn thắng đầu tiên kể từ ngày 1/11.

Có lợi thế, đoàn quân của Mikel Arteta kiểm soát hoàn toàn thế trận với lối chơi kiên nhẫn và chắc chắn. Cơ hội vài lần mở ra nhưng Rice hay Bukayo Saka vẫn thiếu độ chính xác để nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp hai, Arseal vẫn làm chủ cuộc chơi và chỉ thiếu chút may mắn để sớm định đoạt trận đấu, khi Trossard và Zubimendi lần lượt đưa bóng trúng cột. Dẫu vậy, sự chắc chắn của hàng phòng ngự giúp đội khách bảo toàn tỷ số đến hết trận.

Hai bàn thắng trận Chelsea - Arsenal Rạng sáng 1/12, Chelsea và Arsenal hòa nhau với tỷ số 1-1 đầy kịch tính thuộc vòng 13 Premier League 2025/26.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Arsenal Everton Arsenal Premier League

