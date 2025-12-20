Số phận của HLV Thái Lan sau khi thua U22 Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) không sa thải huấn luyện viên Thawatchai Damrong-Ongtrakul bất chấp thất bại cay đắng trước U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 hôm 18/12.

Thái Lan sẽ giữ HLV Thawatchai đến hết hợp đồng. Ảnh: Anh Tiến.

Tiến sĩ Chanwit Pholcheewin - Phó Chủ tịch FAT, chia sẻ với truyền thông Thái Lan rằng ông Thawatchai sẽ tiếp tục giữ cương vị HLV trưởng tuyển U23 Thái Lan, đồng thời dẫn dắt đội tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026, diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 6/1/2026. "HLV Wang Thawatchai chắc chắn vẫn tiếp tục công việc của mình ở tuyển U23 Thái Lan", ông Chanwit nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo FAT, HLV Thawatchai duy trì được sự ổn định kể từ vòng loại U23 châu Á. Thất bại tại SEA Games 33 chủ yếu xuất phát từ quỹ thời gian chuẩn bị hạn chế cùng nhiều yếu tố khách quan. Bên cạnh đó, việc thiếu vắng một số trụ cột do phải trở về CLB phục vụ kế hoạch dài hạn cũng ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh của đội tuyển.

Quyết định được đưa ra một ngày sau khi Thái Lan để thua U22 Việt Nam 2-3 trong trận chung kết diễn ra tối 18/12 trên sân Rajamangala. Dù dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một, đội chủ nhà không thể bảo toàn lợi thế, chấp nhận tấm HCB. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Thái Lan thất bại ở chung kết SEA Games.

Sau trận chung kết, HLV Thawatchai thẳng thắn thừa nhận kế hoạch ban đầu của U22 Thái Lan là giải quyết trận đấu trong 90 phút. "Tôi hiểu rằng nếu phải kéo dài sang hiệp phụ, thể lực của U22 Việt Nam sẽ có lợi thế hơn. Quả phạt đền ở hiệp hai giúp họ rút ngắn cách biệt, sau đó Việt Nam ghi thêm bàn và nắm lại hoàn toàn nhịp độ”, ông phân tích.