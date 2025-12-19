U22 Việt Nam rời khách sạn sau SEA Games

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sau khi hoàn thành hành trình thi đấu tại SEA Games và giành huy chương vàng bóng đá nam, sáng nay (19/12), U22 Việt Nam rời khách sạn, di chuyển ra sân bay để trở về nước.

Sáng 19/12, U22 Việt Nam rời khách sạn, bắt đầu hành trình di chuyển ra sân bay sau SEA Games.

Đình Bắc có mặt từ sớm trong ngày rời nơi đóng quân, khép lại kỳ SEA Games cùng U22 Việt Nam.
Các cầu thủ U22 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ tại sảnh khách sạn trong ngày rời nơi đóng quân.

Thanh Nhàn di chuyển ra xe, khép lại hành trình thi đấu tại SEA Games.

Lý Đức thu dọn hành lý và rời khách sạn trong buổi sáng 19/12.

HLV Kim Sang-sik đồng hành cùng U22 Việt Nam trong hành trình di chuyển ra sân bay.
Các thành viên lần lượt lên xe bus, rời nơi đóng quân sau SEA Games.

U22 Việt Nam hoàn tất công tác hậu cần và chuẩn bị cho chuyến bay trở về nước sau SEA Games.

HLV U22 Thai Lan bi chui 'ngu ngoc' hinh anh

HLV U22 Thái Lan bị chửi 'ngu ngốc'

4 giờ trước 10:01 19/12/2025

0

Câu phát biểu đầy bức xúc của Sarayuth Chaikamdee, cựu tiền đạo đội tuyển Thái Lan, trở thành tâm điểm chú ý của dư luận xứ chùa Vàng sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

