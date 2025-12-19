U22 Việt Nam rời khách sạn sau SEA Games

Sau khi hoàn thành hành trình thi đấu tại SEA Games và giành huy chương vàng bóng đá nam, sáng nay (19/12), U22 Việt Nam rời khách sạn, di chuyển ra sân bay để trở về nước.
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đăng ảnh chia vui sau khi U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 hôm 18/12.
Câu nói bẽn lẽn của Phí Thanh Thảo trên khán đài Rajamangala vô tình gọi tên người hùng thầm lặng trong đêm U22 Việt Nam tạo nên màn ngược dòng trước U22 Thái Lan.
Câu phát biểu đầy bức xúc của Sarayuth Chaikamdee, cựu tiền đạo đội tuyển Thái Lan, trở thành tâm điểm chú ý của dư luận xứ chùa Vàng sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33.
