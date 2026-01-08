Trực tiếp U23 Australia vs U23 Thái Lan

Vào lúc 18h30 (giờ Hà Nội), U23 Thái Lan đối đầu U23 Australia ở trận ra quân bảng D VCK U23 châu Á 2026.

U23 Australia là thử thách lớn dành cho U23 Thái Lan.

Tại giải đấu năm nay, U23 Australia là ứng viên vô địch. Ngược lại, U23 Thái Lan xuất phát ở vị thế đầy bất ổn khi đang trong quá trình tái thiết lực lượng. Sự đối lập ấy khiến cuộc đối đầu tại bảng D sớm được dự báo nghiêng về đại diện đến từ châu Đại Dương.

Đoàn quân của HLV Tony Vidmar sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng với chuỗi 5 trận liên tiếp không để thủng lưới. Ở vòng loại, sức mạnh của "Chuột túi trẻ" được thể hiện một cách áp đảo với 20 bàn thắng chỉ sau 3 trận. Lối chơi giàu tốc độ, pressing tầm cao cùng thể lực vượt trội biến U23 Australia thành ngọn núi tại bảng D.

Trong khi đó, U23 Thái Lan bước vào giải với nhiều nỗi lo. Thất bại ở trận chung kết SEA Games 33 khiến đội bóng xứ chùa Vàng buộc phải làm mới lực lượng và lối chơi.

Dù vậy, U23 Thái Lan vẫn loay hoay trong việc tìm kiếm sự ổn định. Họ chỉ thắng 2 trong 5 trận gần nhất, còn hàng thủ liên tục bộc lộ sơ hở khi lọt lưới tới 6 bàn.

Về lực lượng, U23 Australia mang sang Saudi Arabia đội hình mạnh nhất, với nhiều cầu thủ tỏa sáng ở vòng loại. Thể hình lý tưởng và nền tảng thể lực sung mãn giúp họ chiếm ưu thế rõ rệt trong các pha tranh chấp. U23 Thái Lan thì thiếu hàng loạt trụ cột vừa dự SEA Games, buộc phải đặt niềm tin vào nhiều gương mặt trẻ còn non kinh nghiệm.

Sự chênh lệch về phong độ, chiều sâu đội hình và bản lĩnh thi đấu khiến cán cân nghiêng hẳn về phía U23 Australia. Với tâm thế cửa trên và mục tiêu giành trọn 3 điểm, đại diện châu Đại Dương khả năng sẽ áp đặt thế trận và giành chiến thắng thuyết phục.