U22 Việt Nam rạng rỡ về nước trong vòng tay người hâm mộ

Tối 19/12, thành viên ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển U22 bóng đá nam đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) sau khi giành HCV SEA Games 33.
19h04, các cầu thủ trở về trong sự chào đón của người thân cũng như người hâm mộ.
Ngay từ sớm, gia đình tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc có mặt tại sân bay Nội Bài để chờ đón cầu thủ. Tại SEA Games 33, Xuân Bắc là nhân tố chủ chốt của U22 Việt Nam khi thường xuyên đá chính và giữ vai trò điều tiết lối chơi. Đại diện CLB Công an Hà Nội cũng đến Nội Bài chào mừng các tuyển thủ trở về. Đội bóng này đóng góp 3 cầu thủ trong thành phần U22 Việt Nam vô địch SEA Games, gồm Phạm Lý Đức, Phạm Minh Phúc và Nguyễn Đình Bắc.
Người hâm mộ mang theo trống, cờ tổ quốc chào đón các chàng trai vàng sau chiến thắng kịch tính trong trận chung kết trước kỳ phùng địch thủ đội tuyển U22 Thái Lan.
Đỗ Thành Nam (8 tuổi, Mê Linh, Tp. Hà Nội) chia sẻ với Tri Thức - Znews: “Con rất hâm mộ chú Đình Bắc, để tới đón chú con cùng bố đã đi từ sớm để tránh tắc đường”.
Nguyễn Thiện Quang (27 tuổi, Mỹ Đình) nói: “Tinh thần đội tuyển U22 rất xuất sắc, một cú lội ngược dòng tại hiệp 2 khiến tôi rất phấn khích và cảm động. Với lòng hâm mộ tôi đã chuẩn bị áo quyết tâm xin chữ kí của cả đội tuyển trong ngày hôm nay”.
Phó cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Lê Thị Hoàng Yến trực tiếp có mặt tại sân bay, trao hoa động viên U22 Việt Nam và đội tuyển futsal nữ. Lãnh đạo ngành thể thao đánh giá các VĐV đã thi đấu đầy nỗ lực, mang vinh quang về cho Tổ quốc và xứng đáng được người hâm mộ vinh danh.
Người hâm mộ vây kín xung quanh huấn luyện viên Kim Sang-sik để xin chụp ảnh chung.
Sau khi giao lưu, ký tặng và chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ tại sân bay Nội Bài, các đội tuyển nhanh chóng lên xe, di chuyển về nơi tập trung.
Rất đông người hâm mộ đón U22 Việt Nam nên các cầu thủ gặp đôi chút khó khăn khi di chuyển ra xe bus. Dù vậy, lực lượng an ninh sân bay đã có mặt để hỗ trợ các cầu thủ lên xe.
Sau khi về nước, các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ có vài ngày nghỉ ngơi trước khi tập trung trở lại chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026.
