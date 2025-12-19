U22 Việt Nam rạng rỡ về nước trong vòng tay người hâm mộ

Ngay từ sớm, gia đình tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc có mặt tại sân bay Nội Bài để chờ đón cầu thủ. Tại SEA Games 33, Xuân Bắc là nhân tố chủ chốt của U22 Việt Nam khi thường xuyên đá chính và giữ vai trò điều tiết lối chơi. Đại diện CLB Công an Hà Nội cũng đến Nội Bài chào mừng các tuyển thủ trở về. Đội bóng này đóng góp 3 cầu thủ trong thành phần U22 Việt Nam vô địch SEA Games, gồm Phạm Lý Đức, Phạm Minh Phúc và Nguyễn Đình Bắc.