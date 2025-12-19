Hình ảnh hài hước của Lý Đức, Trần Trung Kiên trước khi U22 về nước

Sau trận chung kết SEA Games nghẹt thở, các cầu thủ tuyển U22 Việt Nam có thời gian nghỉ ngơi vui vẻ trước khi về nước.

Lý Đức nhảy bắt trend sau khi giành HCV SEA Games Phạm Lý Đức thể hiện tinh thần thoải mái, đầy năng lượng sau chiến thắng trước U22 Thái Lan tối 18/12.

Tối 18/12, các cầu thủ đội U22 Việt Nam đã giành chiến thắng trước đối thủ Thái Lan để đoạt huy chương vàng chung kết bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala.

Trở về khách sạn, các học trò của HLV Kim Sang-sik thoải mái gọi điện cho người thân, livestream giao lưu với người hâm mộ hay vui vẻ trêu đùa cùng nhau, trong khi vẫn còn lâng lâng niềm phấn khích.

Trung Kiên hài hước khoe HCV như "cái bánh in". Ảnh: Trần Trung Kiên/Facebook.

Trên chuyến xe buýt trở về khách sạn, thủ môn Trần Trung Kiên vui vẻ giao lưu với người hâm mộ qua livestream. Gương mặt điển trai, nụ cười bừng sáng của thủ thành sinh năm 2003 nhận về vô số lời khen ngợi.

Trung Kiên khiến người theo dõi bật cười khi hồn nhiên khoe tấm huy chương vàng "như bánh in, bánh đậu xanh". Anh còn vui vẻ giơ tấm huy chương ra sát camera để khán giả có thể nhìn rõ.

Ngay trong cuộc phỏng vấn sau trận trên sân Rajamangala, Trung Kiên đã tỏ ra thích thú với tấm huy chương vàng này. Khi được hỏi về cảm xúc của người thắng cuộc, anh không biết nói gì ngoài biểu lộ sự hạnh phúc, mãn nguyện, sau đó bảo phóng viên thử cầm tấm huy chương và khoe "nặng lắm".

Với chiều cao 1,91 m, phong cách thi đấu chắc chắn, Trung Kiên đã góp công lớn cho chiến thắng của Việt Nam trước "Voi chiến". Ngoài chuyên môn, những câu chuyện bên lề của soái ca sân cỏ cũng thu hút sự quan tâm lớn từ fan.

Đáng chú ý, tin nhắn của Trung Kiên dành cho TikToker Tina Thảo Thi sau trận đã "gây bão mạng". Nam thủ thành thoải mái bày tỏ rất thần tượng TikToker sinh năm 1998.

Trong bức ảnh chụp đoạn tin nhắn được Tina Thảo Thi chia sẻ trên fanpage, Trung Kiên viết: "Em hâm mộ chị Tina quá. Vui quá". Khi được hỏi có tham gia trận đấu này, nam thủ thành "dỗi", gửi luôn bức ảnh chụp cùng tấm huy chương vàng để chứng minh.

Khoảnh khắc đáng yêu và mối liên hệ bất ngờ giữa Trung Kiên và Tina Thảo Thi cũng khiến nhiều dân mạng thích thú. TikToker cũng bày tỏ niềm vui khi được thủ thành U22 Việt Nam yêu mến.

Lý Đức, Cao Văn Bình, Thái Sơn nhảy bắt trend trong khách sạn sau trận chung kết SEA Games. Ảnh: Phạm Lý Đức, Cao Văn Bình/TikTok.

Trong khi đó, thủ môn Cao Văn Bình, cầu thủ Thái Sơn cũng khoe huy chương, nhảy ăn mừng cùng nhau. Người bạn thân của Trung Kiên là Phạm Lý Đức ăn mừng chiến thắng bằng một clip đu trend đăng trên kênh TikTok có gần 40.000 người theo dõi.

"Vẫn còn nhảy được nha anh em ơi", Lý Đức viết trong video đăng sáng 19/12, trước giờ ra sân bay về nước.

Nhiều người xem để ý hình ảnh Trung Kiên đang nằm nghỉ ngơi trên giường ngay phía sau, không hề ngạc nhiên trước điệu nhảy tếu táo của người đồng môn.

Trung Kiên và Lý Đức đều trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai và có thời gian dài gắn bó trước khi trung vệ sinh năm 2003 đầu quân cho Công an Hà Nội vào giữa năm nay.

Nhiều fan thường trêu đùa bằng cách "ghép đôi" hai người. Dưới video TikTok, "hoa khôi bắn súng" Phí Thanh Thảo hài hước hỏi "Vợ nằm phía sau hả?", Lý Đức không ngần ngại trả lời "Vợ iu tui đó thượng úy".

Trước đó, Phí Thanh Thảo gây chú ý khi đến sân cổ vũ trận chung kết giữa U22 Việt Nam với Thái Lan. Cô gây sốt khi nói "thích" cầu thủ mang áo số 3 Lý Đức, qua đó khiến fan tò mò về mối liên hệ của hai người.