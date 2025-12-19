Ánh Viên nhận bằng thạc sĩ

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên khiến những người theo dõi bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh nhận bằng thạc sĩ của Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM.

Ánh Viên đăng ảnh nhận bằng thạc sĩ hôm 19/12.

"Nhận bằng thạc sĩ dễ lắm, Viên chỉ cho", Nguyễn Thị Ánh Viên đăng dòng cảm xúc vui vẻ, kèm theo loạt ảnh nhận bằng thạc sĩ vào sáng 19/12. Cô đã hoàn thành cao học khóa 28, nhận bằng thạc sĩ của Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 15.000 lượt yêu thích cùng hàng trăm bình luận chúc mừng chỉ sau một tiếng.

"Quá giỏi, chúc mừng Tiên nhé", "Dễ lắm, Viên chỉ cho, đúng là câu nói thương hiệu của tiên cá rồi", "Viên nói dễ lắm, nhưng làm được như Viên đâu có dễ" - những người yêu mến để lại bình luận chúc mừng.

Kình ngư sinh năm 1996 vui mừng, gửi lời cảm ơn đến giảng viên hướng dẫn của mình. "Em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Mỹ Linh đã luôn đồng hành và hướng dẫn em. Cảm ơn Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM đã tạo điều kiện để em hoàn thành chương trình thạc sĩ", Ánh Viên viết.

Ánh Viên gửi lời cảm ơn đến người hướng dẫn mình, PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Linh.

Năm 2023, với sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Linh, Ánh Viên giành giải nhất nghiên cứu khoa học với đề tài "Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao hứng thú trong khi tập luyện môn bơi lội cho trẻ em lứa tuổi 8 -10".

Cựu VĐV sau đó được chọn thuyết trình tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc về lĩnh vực Thể dục Thể thao.

Năm 2022, kình ngư Ánh Viên gây tiếc nuối khi thông báo giải nghệ. Nhưng đối với Ánh Viên, dù hành trình thi đấu đỉnh cao khép lại, tình yêu với bơi lội vẫn luôn cháy bỏng. Cô khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với môn thể thao này theo cách khác.

Cô bắt đầu hành trình chia sẻ kỹ năng bơi lội cho các thế hệ trẻ, giúp những bạn nhỏ bắt đầu hành trình riêng của mình dưới làn nước.

Ánh Viên được xem là huyền thoại bơi lội Việt Nam với 150 huy chương trong sự nghiệp. Cô giành tổng cộng 25 huy chương SEA Games, hai huy chương đồng Asiad, là kình ngư duy nhất của Việt Nam dự ba kỳ Olympic liên tiếp vào các năm 2012, 2016, 2020.

Mới đây, tại SEA Games 33 ở Thái Lan, em trai của Ánh Viên là Nguyễn Quang Thuấn đã tiếp bước chị gái, giành được tấm huy chương vàng về cho Việt Nam. Chia sẻ trước truyền thông, chàng trai Gen Z bày tỏ tự hào và dành lời cảm ơn chị gái khi đã "truyền lửa" cho mình.