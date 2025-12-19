Quang Hải 'đi bão' ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam

Hình ảnh Quang Hải hòa vào dòng người "đi bão", ăn mừng cực sung sau chiến thắng của U22 Việt Nam tại SEA Games nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội.

Quang Hải 'đi bão' Quang Hải hòa vào dòng người "đi bão", ăn mừng cực sung sau chiến thắng của U22 Việt Nam

Tối 18/12, đoạn video ghi cảnh Quang Hải hô vang "Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch" khi đứng giữa biển người trên đường phố Hà Nội mừng tấm huy chương vàng SEA Games của thầy trò HLV Kim Sang-sik được nhiều người chia sẻ.

Trong clip, cầu thủ sinh năm 1997 mặc trang phục của CLB Công an Hà Nội, tay cầm kèn vuvuzela, nhún nhảy cùng đám đông xung quanh. Khi được mọi người nhận ra, anh vui vẻ chào và chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng nhiều bình luận thích thú. "Người tạo ra bão lần đầu đã được đi bão", "Cầu thủ nổi tiếng thì cũng đi bão", "Nghe thắng cái là chạy ra chung vui liền, còn chưa kịp thay đồ"... là những bình luận hài hước của dân mạng.

Năm 2018, khi Quang Hải cùng U23 Việt Nam tạo nên 'kỳ tích tuyết trắng Thường Châu" với ngôi Á quân Giải vô địch U23 Châu Á, đông đảo người hâm mộ ở Việt Nam đổ ra đường reo hò, chung vui cùng nhau. Cũng từ đây, cụm từ "đi bão" được sử dụng phổ biến để nói về phong cách ăn mừng chiến thắng thú vị của fan bóng đá trong nước.

Tối 18/12, CĐV lại thêm một lần nữa "đi bão" khi U22 Việt Nam có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Thái Lan ngay trên đất Thái để mang về tấm huy chương vàng SEA Games đầy cảm xúc.

Chiến thắng, nỗ lực và tinh thần không bỏ cuộc của "Những chiến binh sao vàng" khiến người hâm mộ cảm phục, nuôi hy vọng về một thế hệ trẻ tiếp nối thành công của những đàn anh như Quang Hải.

Ngay sau trận đấu, các cầu thủ như Xuân Son, Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức, Duy Mạnh... đều để lại lời chúc mừng, ca ngợi thầy trò HLV Kim Sang-sik. "Việt Nam vô địch, chúc mừng U22 Việt Nam, tự hào Việt Nam", Quế Ngọc Hải viết. "Chúc mừng U22 Việt Nam. Việt Nam vô địch", trung vệ Bùi Tiến Dũng đăng tải.

Trong trận chung kết tối 18/12, U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 trong hiệp một. Sang hiệp 2, HLV Kim Sang-sik có thay đổi chiến thuật, toàn đội xốc lại tinh thần thi đấu hứng khởi. 3 bàn thắng của Đình Bắc, Lý Đức, Thanh Nhàn trong hiệp hai và hiệp phụ giúp U22 Việt Nam thắng ngược "Voi chiến" với tỷ số 3-0. Với chiến thắng này, Việt Nam lần thứ hai giành ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games. Lần đầu tiên là vào năm 2021 dưới thời HLV Park Hang-seo.