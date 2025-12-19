Truyền thông xứ Hàn: HLV Kim Sang-sik đã vượt qua HLV Park Hang-seo

Sáng 19/12, hàng loạt tờ báo uy tín của Hàn Quốc tiếp tục đưa tin, phân tích sâu hơn về chiến thắng của U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt tài tình của HLV Kim Sang-sik ở SEA Games 33.

Nhiều tờ báo Hàn viết về chiến thắng của U22 Việt Nam và HLV Kim Sang-sik.

Theo Yonhap, HLV Kim Sang-sik đã đưa bóng đá Việt Nam lên đỉnh vinh quang tại SEA Games, qua đó lập nên cột mốc lịch sử mới với ba chức vô địch liên tiếp ở các giải đấu lớn.

"Đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đã giành chiến thắng ngược dòng kịch tính 3-2 trước Thái Lan sau hiệp phụ trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2025, diễn ra chiều 18/12 (giờ Hàn Quốc) trên sân Rajamangala tại Bangkok. Với chiến thắng này, Việt Nam giành lại tấm HCV SEA Games sau 4 năm chờ đợi, kể từ kỳ đại hội năm 2021", tờ báo viết.

Vượt qua dấu ấn của HLV Park Hang-seo

Khởi đầu bằng chức vô địch Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2024 (ASEAN Mitsubishi Electric Cup) hồi tháng 1, tiếp đó là ngôi quán quân tại Giải U23 Đông Nam Á do AFF tổ chức vào tháng 7, Việt Nam đã hoàn tất chuỗi ba danh hiệu lớn liên tiếp với HCV SEA Games 33.

Yonhap cũng viết về việc HLV Kim Sang-sik, người tiếp quản ghế nóng đội tuyển Việt Nam từ tháng 5 năm ngoái, trở thành nhà cầm quân đầu tiên dẫn dắt đội tuyển giành chức vô địch ở cả ba giải đấu nói trên.

"Thành tích này thậm chí còn vượt qua dấu ấn của HLV Park Hang-seo - biểu tượng của bóng đá Việt Nam - khi ông chưa từng làm được điều tương tự".

HLV Kim Sang-sik ăn mừng sau khi cùng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33.

Còn bài bình luận của Newspim viết rằng nhà cầm quân người Hàn tiếp tục tạo nên "phép màu Kim Sang-sik" cho bóng đá Việt Nam khi dẫn dắt đội tuyển U22 giành chức vô địch SEA Games bằng màn lội ngược dòng ngoạn mục, qua đó hoàn tất cột mốc 3 lần liên tiếp vô địch các giải đấu quốc tế lớn.

"Nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ tháng 5 năm ngoái, HLV Kim Sang-sik nhanh chóng để lại dấu ấn rõ nét cả về chiến thuật lẫn bản lĩnh thi đấu. Những quyết định thay người táo bạo và khả năng điều chỉnh trận đấu của ông được xem là yếu tố then chốt giúp đội tuyển xoay chuyển cục diện trong những thời khắc khó khăn nhất".

Trang này cũng nhận định thành tích của HLV Kim Sang-sik thậm chí còn vượt qua dấu ấn của HLV Park Hang-seo - người từng đưa bóng đá Việt Nam vào giai đoạn hoàng kim.

Tờ Osen cũng có bài phân tích về bóng đá Việt Nam dưới thời thầy Kim. "Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, bóng đá Việt Nam đã tìm lại được hướng đi rõ ràng. Chỉ trong chưa đầy một năm, họ đã giành được ba danh hiệu và trở lại ngôi vị số một Đông Nam Á".

Viết lại lịch sử bóng đá Việt Nam

Nocut News nhận định: "HLV Kim Sang-sik đã viết lại lịch sử bóng đá Việt Nam".

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển U22 Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 3-2 trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games, qua đó giúp Việt Nam giành chức vô địch SEA Games sau 4 năm chờ đợi.

"Đáng chú ý, HLV Kim Sang-sik đã làm nên kỳ tích 3 giải đấu lớn liên tiếp vô địch - thành tích mà ngay cả HLV Park Hang-seo cũng chưa từng đạt được. Sau khi nhậm chức HLV trưởng đội tuyển Việt Nam vào tháng 5 năm ngoái, ông Kim đã lần lượt đưa đội tuyển đăng quang tại Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2024 (Mitsubishi Cup), Giải U23 Đông Nam Á do AFC/AFF tổ chức và nay là SEA Games, khẳng định dấu ấn đậm nét trong giai đoạn thành công mới của bóng đá Việt Nam", trang này viết.

U22 Việt Nam lên ngôi vô địch SEA Games sau 4 năm chờ đợi.

Tờ Korea Herald cũng tường thuật lại trận chung kết, nhận định Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Thái Lan. Đội bóng áo đỏ bị dẫn trước hai bàn ngay trong hiệp một. Kết thúc 45 phút đầu tiên, HLV Kim Sang-sik quyết định thay đổi nhân sự và điều chỉnh chiến thuật để tìm kiếm bước ngoặt.

Nỗ lực ấy nhanh chóng mang lại hiệu quả. Chỉ hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Nguyễn Đình Bắc bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Việt Nam và chính anh thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số. Đến phút 60, Phạm Lý Đức tận dụng tình huống thủ môn đối phương xử lý thiếu dứt khoát từ quả phạt góc để ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Hai đội không thể phân định thắng thua trong thời gian thi đấu chính thức, buộc trận đấu bước vào hiệp phụ. Phút thứ 5 của hiệp phụ đầu tiên, Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn thắng quyết định, hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục và mang về chức vô địch cho Việt Nam.

Với chiến thắng này, Việt Nam trở lại ngôi vương SEA Games sau 4 năm. Hiện tại, Việt Nam xếp hạng 110 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi Thái Lan đứng thứ 95. Cả hai đội đều không giành quyền tham dự VCK World Cup sẽ diễn ra vào tháng 6 năm sau.