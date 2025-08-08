Siêu máy tính 'gây sốc' khi dự đoán về MU

Bất chấp những cải tổ mạnh mẽ, siêu máy tính Opta dự đoán MU vẫn chưa thể quay trở lại nửa trên BXH Ngoại hạng Anh và chỉ có chưa đến 1% cơ hội vô địch.

Sau một mùa giải tệ nhất trong hơn nửa thế kỷ, tour du đấu mùa hè của MU tại Chicago, New Jersey và Atlanta đã gây bất ngờ khi giành chức vô địch Summer Series League với thành tích bất bại.

Họ có 2 chiến thắng liên tiếp, bao gồm trận thắng 2-1 trước West Ham United và 4-1 trước Bournemouth, sau đó là hòa 2-2 trước Everton.

Với tổng chi phí vượt 120 triệu bảng trong mùa hè này, Man United chứng minh rằng việc vắng mặt tại cúp châu Âu không đồng nghĩa với sự thiếu sức hút trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, dự đoán mới nhất từ siêu máy tính Opta đã khiến nhiều NHM MU phải lo lắng về tham vọng trở lại của đội bóng.

Rơi khỏi top 10, có nguy cơ xuống hạng

Đến hẹn lại lên, siêu máy tính chạy bằng trí tuệ nhân tạo (AI) của Opta tiếp tục ra dự đoán về vị trí cuối cùng các CLB mùa giải tới.

Về cơ bản, mô hình dự đoán của Opta ước tính khả năng các đội kết thúc mùa giải theo kết quả từng vòng đấu.

Theo Opta, mô hình sẽ ước tính xác suất thắng, hòa hoặc thua bằng cách sử dụng tỷ lệ cược và bảng xếp hạng riêng do nền tảng này xây dựng.

Bên cạnh đó, AI này còn xem xét đến sức mạnh của đối thủ bằng cách sử dụng xác suất kết quả trận đấu và mô phỏng các trận đấu còn lại trong giải đấu hàng nghìn lần.

Bằng cách phân tích kết quả của từng mô phỏng này, mô hình có thể thấy tần suất các đội kết thúc ở mỗi vị trí trong giải đấu để tạo ra dự đoán cuối cùng.

Siêu máy tính của Opta đưa ra dự đoán về vị trí cuối cùng các CLB mùa giải tới. Ảnh: Opta.

Kết quả, sau 10.000 phép thử về mọi kịch bản có thể xảy ra ở Ngoại hạng Anh mùa này, siêu máy tính đưa ra dự đoán về thứ hạng khả thi nhất của MU mùa sau là 12, với tổng 49,1% xảy ra.

Đi sâu hơn vào kết quả của từng vị trí, cơ hội lọt top 4 mùa tới của "Quỷ đỏ" chỉ là 6,7%. Trong khi đó, xác suất MU không lọt vào top 10 Ngoại hạng Anh lên tới hơn 50%. Thậm chí, kết quả của 10.000 phép thử cho thấy đội chủ sân Old Trafford vẫn có 11% khả năng nằm trong nhóm xuống hạng.

Một đội bóng khác cũng gây bất ngờ là Tottenham khi được siêu máy tính dự đoán sẽ xếp hạng 14. Đây cũng là hai đội bóng có sự thay đổi lớn nhất về thứ hạng so với dự đoán mùa giải trước của Opta.

Cuộc đua vô địch hấp dẫn

Cũng giống mùa giải trước, siêu máy tính cho rằng vẫn tiếp tục có cuộc đua "tam mã" tại Ngoại hang Anh mùa tới với sự cạnh tranh từ Liverpool, Arsenal và Man City.

Thậm chí, kết quả dự đoán sau 10.000 lần cũng rất sít sao khi không đội bóng nào sở hữu hơn 30% cơ hội. Với các bản hợp đồng mới như Florian Wirtz, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong và Hugo Ekitiké, Liverpool là ứng cử viên sáng giá nhất để vô địch, khi làm được điều đó trong 28,5% các lần mô phỏng.

Mikel Arteta cuối cùng cũng đã có thêm một tiền đạo số 9 nổi bật vào đội hình của mình là Viktor Gyökeres. Sự góp mặt của tiền đạo người Thụy Điển này khiến siêu máy tính tăng gần gấp đôi cơ hội vô địch của Arsenal so với mùa trước (12,2%) lên 24,3%.

Trong khi đó, Man City là đội bóng có tỷ lệ vô địch giảm nhiều nhất khi từ 82,2% ở mùa giải trước xuống chỉ còn 18,8% ở các lần mô phỏng.

Chelsea đang ở trên đỉnh cao sau khi vô địch FIFA Club World Cup tháng trước và được kỳ vọng sẽ mang về chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên kể từ mùa 2016/17. Tuy nhiên, siêu máy tính chỉ ra "The Blues" chi vô địch giải đấu trong tổng số 8,8% kịch bản, và nhiều khả năng kết thúc ở vị trí thứ tư một lần nữa.

Cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải tới dự đoán sẽ rất căng thẳng. Ảnh: Opta.

Không chỉ cuộc đua vô dịch, cuộc chiến giành suất dự cúp châu Âu cũng có kịch bản mở hơn nhiều. Trên thực tế, ngay cả Sunderland, đội bóng được dự đoán sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí chót bảng, cũng vẫn có kịch bản kết thúc ở top 4 là 5/10.000 lần mô phỏng của siêu máy tính.

Kết thúc mạnh mẽ của Crystal Palace vào cuối mùa giải trước với danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ là FA Cup đã được siêu máy tính đón nhận nồng nhiệt.

Cụ thể, Crystal Palace đạt được thành tích lọp top 4 trong 21,6% các lần mô phỏng, vượt qua cả những đối thủ như Brighton & Hove Albion (16,8%), Bournemouth (10,1%) và Nottingham Forest (8,9%).

Trái ngược với những cuộc đua hấp dẫn ở nửa trên, dự đoán về đội xuống hạng tiếp tục chứng kiến sự lặp lại đến từ cả 3 đội mới lên hạng mùa giải này là Leeds, Burnley và Sunderland.

Nếu dự doán này trở thành sự thật, đây cũng là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1997/98, có đến hai mùa giải gần nhất đều chứng kiến cả 3 đội thăng hạng trở lại hạng dưới ngay lập tức.

Một thống kê thú vị khác khi Liverpool được dự đoán là đội duy nhất không kết thúc ở vị trí cuối bảng trong bất kỳ lần mô phỏng nào trong số 10.000 lần. Tuy nhiên, nhà vô địch nước Anh vẫn nằm trong nhóm xuống hạng 7 lần. Kịch bản Arsenal rớt hạng xảy ra 10 lần, trong khi Man City làm điều đó tới 22 lần.