Cựu nhân viên Huawei bị bỏ tù vì đánh cắp bí mật công nghệ

Tòa án Thượng Hải vừa tuyên án 14 cựu nhân viên Huawei với mức án lên tới 6 năm tù vì tội đánh cắp bí mật công nghệ chip để thành lập một công ty khởi nghiệp.

Huawei gần đây đã vướng vào nhiều tranh cãi. Ảnh: PBSNews.

Một tòa án tại Thượng Hải, Trung Quốc, vừa tuyên án 14 cựu nhân viên Huawei vì tội đánh cắp bí mật công nghệ chip của công ty. Nhóm người này đã sử dụng các thông tin mật để thành lập một công ty khởi nghiệp có tên Zunpai Communication Technology.

Vụ án đã kết thúc với các hình phạt bao gồm án tù và bồi thường tài chính. Theo các nguồn tin, mặc dù bản án chi tiết chưa được công bố, các cựu kỹ sư Huawei có thể phải đối mặt với mức án lên tới 6 năm tù giam cùng các khoản phạt tiền.

Vụ việc đã dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi trong dư luận Trung Quốc về vấn đề sở hữu trí tuệ và sự cạnh tranh công bằng trong ngành công nghệ.

Zunpai được thành lập vào năm 2021 bởi Zhang Kun, một cựu nhà nghiên cứu tại HiSilicon, công ty con về chip của Huawei. Zhang rời Huawei vào năm 2019 và được cho là đã tuyển dụng nhiều nhân tài từ công ty cũ bằng cách đưa ra mức lương cao và các lựa chọn cổ phiếu hấp dẫn.

Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy những nhân viên này được yêu cầu sao chép các bí mật công nghệ của Huawei trước khi nghỉ việc.

Vào tháng 8/2023, Huawei đã khởi kiện Zunpai. Bốn tháng sau đó, cảnh sát Thượng Hải đã bắt giữ 14 cá nhân liên quan và phong tỏa số tài sản trị giá 95 triệu nhân dân tệ (khoảng 13,1 triệu USD ) của Zunpai.

Kết quả điều tra cho thấy, 40 công nghệ Zunpai đang sử dụng gần như giống hệt với các công nghệ thuộc sở hữu của Huawei/HiSilicon. Cảnh sát Thượng Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các công ty hợp pháp và duy trì sự cạnh tranh lành mạnh.

Vụ việc này càng thu hút sự chú ý khi Huawei gần đây cũng vướng vào nhiều tranh cãi. Công ty mới đây cũng gây chú ý với việc khai trương một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) quy mô lớn tại Thượng Hải.

Huawei từng bị cho là đã vi phạm lệnh trừng phạt, cài đặt "cửa hậu" (back doors) trong các thiết bị của mình, và đặc biệt là bị tố cáo "săn trộm" nhân tài và sử dụng công nghệ bị đánh cắp từ các đối thủ cạnh tranh. Trong khi đó, Huawei đã từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc này.