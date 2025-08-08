Toàn cảnh chiến thắng của MU trước Newcastle trong vụ Sesko

Manchester United cuối cùng cũng đã kết thúc một trong những thương vụ rùm beng nhất mùa hè 2025 với chiến thắng trước Newcastle để sở hữu Benjamin Sesko - tiền đạo trẻ được săn đón bậc nhất châu Âu.

Đây không chỉ là một bản hợp đồng đắt giá, mà còn là minh chứng cho sức hút Old Trafford vẫn còn nguyên giá trị, bất chấp khoảng cách với nhóm đỉnh bảng và suất Champions League.

Cú ra đòn đúng thời điểm

Newcastle nhập cuộc với lời đề nghị gần tương đương mức 71,5 triệu bảng trả trước - con số khiến nhiều người tin rằng Sesko sẽ về vùng Đông Bắc. Nhưng MU, dưới bàn tay điều phối của bộ sậu Ineos, lại chọn cách “nhường sân” cho đối thủ ra giá trước, rồi tung đòn quyết định khi đã chắc chắn Sesko nghiêng về Old Trafford.

Thỏa thuận cuối cùng với RB Leipzig trị giá 85 triệu euro (73,7 triệu bảng), trong đó 66,4 triệu bảng trả ngay, phần còn lại là các khoản thưởng dễ đạt. Leipzig thậm chí còn được “bonus” thêm một trận giao hữu, có thể mang về 2 triệu euro, cùng điều khoản hưởng phần trăm nếu MU bán lại Sesko trong tương lai. Đó là một gói thương lượng vừa đủ hấp dẫn về tiền, vừa khéo léo đáp ứng mong muốn của cầu thủ.

Sở dĩ Sesko được xem là mảnh ghép tối quan trọng là bởi MU mùa trước chỉ ghi 44 bàn tại Premier League - đứng thứ 16 toàn giải. Ruben Amorim biết rõ vấn đề, và trong hè này, ông nhanh chóng tạo ra một bộ ba mới gồm Sesko - Matheus Cunha - Bryan Mbeumo.

Manchester United cuối cùng cũng đã kết thúc một trong những thương vụ rùm beng nhất mùa hè 2025 với chiến thắng trước Newcastle để sở hữu Benjamin Sesko.

Tuy nhiên, khi một “số 9” trẻ trung đầy tiềm năng như Sesko cập bến, tương lai của Rasmus Hojlund lập tức bị đặt dấu hỏi. MU sẵn sàng lắng nghe đề nghị cho tiền đạo người Đan Mạch, dù anh vẫn muốn ở lại cạnh tranh. Đây có thể là bài toán nhân sự đầu tiên Amorim phải giải ngay trước khi mùa giải khởi tranh.

Dấu ấn Ineos và sự đổi hướng chiến lược

Điều khiến thương vụ Sesko trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở giá trị, mà ở cách MU tiếp cận. Bộ ba Jason Wilcox - Christopher Vivell - Matt Hargreaves phối hợp chặt chẽ với tổng Giám đốc Omar Berrada, kiên nhẫn xây dựng phương án B, C khi mục tiêu ban đầu (Liam Delap) sang Chelsea. Việc chuyển hướng sang Mbeumo, Cunha và cuối cùng là Sesko cho thấy một MU đã bớt bốc đồng, thay vào đó là sự lạnh lùng và có kế hoạch.

Quan trọng hơn, đây là bước đi thể hiện tầm ảnh hưởng của Ineos. Sau nhiều mùa hè hỗn loạn, đội bóng đang cho thấy họ biết mình muốn gì và sẽ làm gì để đạt được mục tiêu.

Việc chi hơn 214 triệu bảng trong mùa hè - nâng tổng chi tiêu mùa tài chính 2024/25 lên hơn 340 triệu bảng - đồng nghĩa MU vẫn phải bán người để giữ cân bằng theo quy định tài chính (PSR). Danh sách “đặt cửa ra” gồm Garnacho, Antony, Sancho và Malacia. Trong số này, Garnacho là “con bài” giá trị nhất, với Chelsea đang theo dõi sát.

Bên cạnh đó, việc Marcus Rashford - cầu thủ hưởng lương cao nhất đội - sang Barca theo dạng cho mượn giúp giảm đáng kể áp lực quỹ lương, tạo không gian cho những hợp đồng mới như Sesko.

Sesko mới 22 tuổi, tiềm năng rõ ràng, nhưng ký với anh không phải chiếc vé một chiều đến thành công.

Sesko mới 22 tuổi, tiềm năng rõ ràng, nhưng ký với anh không phải chiếc vé một chiều đến thành công. Lịch sử MU từng chứng kiến những thương vụ đình đám nhưng kết thúc lỡ dở: từ Romelu Lukaku, Alexis Sanchez cho đến Cristiano Ronaldo giai đoạn hai. Điểm khác biệt lần này là Sesko đến trong bối cảnh đội bóng đã có định hướng rõ ràng, thay vì “vơ” ngôi sao để chữa cháy.

Việc vượt mặt Newcastle - đội xếp trên MU tới 10 bậc mùa trước - là một thông điệp: “Quỷ đỏ” vẫn đủ sức lôi kéo những tài năng hàng đầu nếu biết đánh vào đúng thời điểm và nhu cầu của cầu thủ. Với Sesko, Cunha, Mbeumo cùng hậu vệ trẻ Diego Leon, MU bước vào mùa giải mới với đội hình cải tổ sâu nhất trong nhiều năm.

Trận giao hữu với Fiorentina cuối tuần này, với hơn 50.000 vé đã bán, có thể là màn ra mắt lý tưởng cho Sesko. Nhưng quan trọng hơn, đây sẽ là dịp để Ineos khẳng định: họ không chỉ là chủ sở hữu mới, mà là những người đủ quyết đoán để thay đổi một CLB từng bị coi là ngủ quên trên vinh quang.