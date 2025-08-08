Sesko hay cỡ nào so với Gyokeres?

Benjamin Sesko và Viktor Gyokeres là hai "bom tấn" đáng chú ý ở Premier League hè này, hứa hẹn tạo nên màn so tài thú vị.

Sesko nhận nhiều kỳ vọng khi gia nhập MU.

Gyokeres, bản hợp đồng trị giá 73 triệu euro của Arsenal, vừa trải qua mùa giải bùng nổ với 39 bàn thắng trong 33 trận đấu ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Anh giúp Sporting Lisbon lên ngôi đầy thuyết phục. Đáng chú ý, số pha lập công của Gyokeres gấp 3 lần so với Sesko, người chỉ có 13 bàn trong cùng số trận đấu cho RB Leipzig.

Mùa giải vừa qua, Gyokeres thể hiện khả năng săn bàn vượt trội khi ghi hơn 8 bàn so với xG (mức bàn thắng kỳ vọng). Anh cũng có tỷ lệ ghi bàn khoảng 28,1% trên tổng số cú dứt điểm.

Tại giải VĐQG Bồ Đào Nha, Gyokeres có 327 lần chạm bóng trong vùng cấm đối phương và tung ra 139 cú sút, trung bình một cú sút mỗi 20 phút.

Trong khi đó, Sesko không có những thông số vượt trội như Gyokeres, khi anh chỉ giúp Leipzig xếp thứ 7 chung cuộc tại Bundesliga và không đủ điều kiện tham dự cúp châu Âu. Trung bình mỗi 35 phút, Sesko mới có một cú sút. Anh có tổng cộng 68 lần dứt điểm, đứng thứ 16 trong số các tiền đạo tại Bundesliga.

Gyokeres kiến tạo tốt hơn Sesko. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, Sesko thể hiện khả năng ghi bàn đáng chú ý, khi vượt kỳ vọng ghi bàn tới 6,3 bàn trong mùa giải 2023/24 và 3,1 bàn trong mùa giải gần nhất, với tỷ lệ chuyển hóa cơ hội đạt 19,1%.

Khả năng kiến tạo của Sesko thua kém Gyokeres. Tân binh của MU chỉ tạo ra 19 cơ hội ghi bàn cho đồng đội ở mùa qua, trong khi con số này của Gyokeres là 62.

Một trong những điểm mạnh của Sesko là khả năng không chiến. Với chiều cao 1,95 m, anh tham gia nhiều pha tranh chấp trên không hơn Gyokeres (1,88 m) và giành chiến thắng 57,4% trong số đó.

Dù có thân hình to lớn, Sesko lại sở hữu tốc độ ấn tượng, khi anh đạt tốc độ tối đa 35,7 km/h, nằm trong số những tiền đạo nhanh nhất Bundesliga.

Sự kết hợp giữa chiều cao và tốc độ tốt giúp Sesko có tiềm năng phát triển rất lớn. Đây cũng là lý do Leipzig yêu cầu hơn 80 triệu euro cho bất kỳ CLB nào muốn có chân sút chủ lực của mình.

Màn so tài giữa hai tân binh đắt giá trên hàng công tại Premier League mùa tới rất đáng chờ đợi.

