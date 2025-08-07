Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
James Maddison nghỉ dài hạn

Tottenham Hotspur xác nhận tiền vệ James Maddison sẽ phải nghỉ thi đấu phần lớn mùa giải 2025/26 sau khi dính chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) ở đầu gối phải trong trận giao hữu gặp Newcastle tại Hàn Quốc hôm 3/8.

James Maddison sẽ phải nghỉ thi đấu phần lớn mùa giải 2025/26.

Maddison chỉ vừa vào sân từ phút 75 thì đến phút 83 đã phải rời sân bằng cáng sau một pha va chạm nhẹ với Anthony Elanga. Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị rách dây chằng đầu gối và sẽ phải phẫu thuật trong vài ngày tới, trước khi bước vào giai đoạn hồi phục kéo dài.

"Chúng tôi sẽ đồng hành cùng James trong quá trình hồi phục. Toàn đội gửi lời chúc anh sớm trở lại mạnh mẽ", Tottenham thông báo.

Đây là đòn giáng mạnh vào kế hoạch của HLV Thomas Frank, người chuẩn bị có trận ra mắt gặp Burnley vào cuối tuần tới ở vòng đấu khai mạc Premier League mùa 2025/26. Maddison từng là trụ cột trong chiến dịch Europa League mùa trước, dù đã vắng mặt giai đoạn cuối vì chấn thương đầu gối khác.

Cộng thêm chấn thương mắt cá khiến anh nghỉ gần hai tháng từ tháng 11 đến tháng 1, Maddison đang bước vào mùa giải mới với những ám ảnh chưa dứt từ mùa cũ. Việc mất đi "bộ não tuyến giữa" này sẽ khiến Spurs phải nhanh chóng tìm phương án thay thế nếu không muốn khởi đầu mùa giải một cách chệch choạc.

Hà Trang

  • Tottenham

    Tottenham

    CLB bóng đá Tottenham Hotspur, thường được gọi là Tottenham hoặc Spurs, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp ở Tottenham, London, nước Anh, thi đấu tại Premier League. Tottenham lần đầu tiên vô địch FA Cup vào năm 1901. Tottenham là câu lạc bộ đầu tiên trong thế kỷ 20 đạt được Liên đoàn và FA Cup Double, chiến thắng cả hai cuộc thi trong mùa 1960-61.

    • Thành lập: 5/9/1882
    • Biệt danh: Spurs, Lilywhites, Yids
    • Sân vận động: Wembley

  • Newcastle

    Newcastle

    Newcastle United là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Anh đặt trụ sở tại thành phố Newcastle ở miền Đông Bắc nước Anh. Câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) trong 16 mùa bóng cho đến khi bị xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1989 vào cuối mùa bóng 2008-2009.

    • Thành lập: 1892
    • Biệt danh: The Magpies, The Toon Army
    • Sân vận động: St James' Park Newcastle upon Tyne

