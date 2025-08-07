PSG áp đảo đề cử Quả bóng vàng 2025

Tạp chí France Football chính thức công bố danh sách 30 ứng viên cho giải thưởng Quả bóng vàng 2025, đánh dấu lần thứ 69 của sự kiện thường niên tôn vinh những cầu thủ hay nhất thế giới trong mùa giải 2024/25.

Cuộc đua Quả bóng vàng 2025 vẫn rộng mở.

Tối 7/8, danh sách 30 ứng viên cho giải thưởng này được tạp chí của Pháp công bố. Trong danh sách đề cử Quả bóng vàng 2025, dễ thấy những cái tên có khả năng cao giành giải như Ousmane Dembele và Vitinha của Paris Saint-Germain, Cole Palmer của Chelsea, Raphinha và Lamine Yamal của Barcelona, Mohamed Salah của Liverpool và Kylian Mbappe của Real Madrid.

Ngoài ra, danh sách 30 cái tên còn xuất hiện các ứng viên khác như Vinicius Jr, Jude Bellingham (Real Madrid), Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma (PSG), Declan Rice, Viktor Gyökeres (Arsenal), Erling Haaland (Man City), Serhou Guirassy (Dortmund), Lautaro Martinez, Denzel Dumfries (Inter Milan), Michael Olise, Harry Kane (Bayern), Pedri, Robert Lewandowski (Barcelona), Scott McTominay (Napoli), Florian Wirtz, Van Dijk, Alexis Mac Allister (Liverpool).

Danh sách đề cử năm nay gây chú ý với sự xuất hiện của Scott McTominay, tiền vệ người Scotland đang khoác áo Napoli. Sau khi rời Manchester United mùa hè 2024, McTominay bùng nổ với 13 bàn và 6 kiến tạo, góp phần giúp Napoli giành Scudetto lần thứ 4 và được vinh danh là Cầu thủ hay nhất Serie A 2024/25. Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal) cũng là cái tên khác gây chú ý.

PSG áp đảo trong đề cử, khi hiện diện tới 11 cái tên. Theo đánh giá từ Opta, Dembele đang là ứng viên số một cho danh hiệu Quả bóng vàng 2025. Tuy nhiên, The Times bình luận rằng cuộc cạnh tranh cho danh hiệu Quả bóng vàng 2025 là khó đoán nhất 30 năm qua

Lễ trao giải dự kiến diễn ra tại Nhà hát Chatelet, Paris vào ngày 22/9. Đây là năm tiếp theo giải thưởng được xét trên thành tích trong một mùa giải, kéo dài từ ngày 1/8/2024 đến 31/7/2025, thay vì theo năm dương lịch trọn vẹn như trước kia.