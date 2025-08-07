Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Xabi Alonso tiễn 'Ramos mới' rời Real Madrid

  • Thứ năm, 7/8/2025 18:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Raul Asencio, trung vệ từng được kỳ vọng trở thành tương lai hàng thủ Real Madrid bị gạch tên khỏi kế hoạch của HLV Xabi Alonso. 

Asencio bị đẩy khỏi Real Madrid.

Theo Fichajes, ban lãnh đạo Real Madrid quyết định đưa trung vệ trẻ Asencio lên thị trường chuyển nhượng. Dù vẫn được đánh giá là cầu thủ giàu tiềm năng, việc không thể cạnh tranh suất đá chính trong đội hình hiện tại khiến tương lai của anh tại sân Bernabeu dần khép lại.

Sự trở lại của Eder Militao, phong độ ổn định của Antonio Rüdiger và màn trình diễn ấn tượng của tân binh Dean Huijsen khiến vị trí của Asencio ngày càng trở nên mờ nhạt. Hơn ai hết, HLV Xabi Alonso hiểu rằng để xây dựng một Real Madrid mới đủ sức cạnh tranh, ông cần những cái tên bản lĩnh và ổn định hơn ở hàng thủ.

Asencio từng được trao cơ hội trong giai đoạn Militao chấn thương mùa trước. Tuy nhiên, thay vì tận dụng, anh lại để lại nhiều thất vọng. Tại Club World Cup, Asencio mắc sai lầm nghiêm trọng khi gây ra quả phạt đền ngớ ngẩn trước Al Hilal, rồi nhận thẻ đỏ trước Pachuca. Đỉnh điểm là màn trình diễn tệ hại trong trận thua PSG ở Champions League, nơi Asencio mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua.

Ngoài yếu tố chuyên môn, cầu thủ sinh năm 2004 còn vướng vào những bê bối ngoài sân cỏ, điều vốn bị xem là không thể chấp nhận tại Real Madrid. CLB hoàng gia từ lâu đã khẳng định lập trường không dung túng cho hành vi thiếu kỷ luật, và Asencio cũng không nằm ngoài quy tắc ấy.

Quyết định chia tay Asencio đánh dấu hồi kết cho một chương ngắn ngủi trong sự nghiệp của trung vệ trẻ tại Real Madrid. Tài năng chưa kịp tỏa sáng, Asencio giờ buộc phải tìm kiếm cơ hội ở một bến đỗ khác - nơi anh có thể làm lại từ đầu.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Cầu thủ Betis và Como đánh nhau

Trận đấu giao hữu giữa Real Betis và Como rạng sáng 7/8 trở nên hỗn loạn khi cầu thủ của hai đội xảy ra xô xát.

12 giờ trước

Duy Anh

chuyển nhượng Real Sergio Ramos Real Asencio Alonso

  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

Đọc tiếp

Nunez doi mat luat gat tai Saudi Arabia hinh anh

Nunez đối mặt luật gắt tại Saudi Arabia

1 giờ trước 18:04 7/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Darwin Nunez chuẩn bị rời Liverpool để gia nhập Al Hilal với mức phí 46,2 triệu bảng. Tuy nhiên, bên cạnh thách thức chuyên môn, tiền đạo người Uruguay còn đối mặt với rào cản pháp lý tại Saudi Arabia liên quan đến đời sống cá nhân.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý