Xabi Alonso tiễn 'Ramos mới' rời Real Madrid

Raul Asencio, trung vệ từng được kỳ vọng trở thành tương lai hàng thủ Real Madrid bị gạch tên khỏi kế hoạch của HLV Xabi Alonso.

Theo Fichajes, ban lãnh đạo Real Madrid quyết định đưa trung vệ trẻ Asencio lên thị trường chuyển nhượng. Dù vẫn được đánh giá là cầu thủ giàu tiềm năng, việc không thể cạnh tranh suất đá chính trong đội hình hiện tại khiến tương lai của anh tại sân Bernabeu dần khép lại.

Sự trở lại của Eder Militao, phong độ ổn định của Antonio Rüdiger và màn trình diễn ấn tượng của tân binh Dean Huijsen khiến vị trí của Asencio ngày càng trở nên mờ nhạt. Hơn ai hết, HLV Xabi Alonso hiểu rằng để xây dựng một Real Madrid mới đủ sức cạnh tranh, ông cần những cái tên bản lĩnh và ổn định hơn ở hàng thủ.

Asencio từng được trao cơ hội trong giai đoạn Militao chấn thương mùa trước. Tuy nhiên, thay vì tận dụng, anh lại để lại nhiều thất vọng. Tại Club World Cup, Asencio mắc sai lầm nghiêm trọng khi gây ra quả phạt đền ngớ ngẩn trước Al Hilal, rồi nhận thẻ đỏ trước Pachuca. Đỉnh điểm là màn trình diễn tệ hại trong trận thua PSG ở Champions League, nơi Asencio mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua.

Ngoài yếu tố chuyên môn, cầu thủ sinh năm 2004 còn vướng vào những bê bối ngoài sân cỏ, điều vốn bị xem là không thể chấp nhận tại Real Madrid. CLB hoàng gia từ lâu đã khẳng định lập trường không dung túng cho hành vi thiếu kỷ luật, và Asencio cũng không nằm ngoài quy tắc ấy.

Quyết định chia tay Asencio đánh dấu hồi kết cho một chương ngắn ngủi trong sự nghiệp của trung vệ trẻ tại Real Madrid. Tài năng chưa kịp tỏa sáng, Asencio giờ buộc phải tìm kiếm cơ hội ở một bến đỗ khác - nơi anh có thể làm lại từ đầu.