Real Madrid ngược dòng vùi dập Leganes

Real Madrid có chiến thắng 4-1 trước Leganes trong trận giao hữu kín sáng 8/8 tại sân tập Valdebebas (Tây Ban Nha).

Valverde trong trận giao hữu với Leganes.

Bàn mở tỷ số của Sule - cầu thủ trẻ bên phía Leganes - khiến HLV Xabi Alonso của Real Madrid sớm trải qua cảm giác “lạnh gáy”. Tuy nhiên, với dàn trụ cột trên sân, “Los Blancos” nhanh chóng lấy lại thế chủ động và tạo cách biệt rõ rệt về đẳng cấp.

Ở trận này, HLV người xứ Basque tung ra đội hình giàu sức tấn công với sơ đồ 4-3-3: Courtois trấn giữ khung thành; hàng thủ gồm Carvajal - đeo băng đội trưởng - Huijsen, Asencio và tân binh Carreras; tuyến giữa là Valverde, Ceballos và Brahim; bộ ba tấn công gồm Mbappe (lần đầu ra sân với áo số 10 mới), Vinicius và Gonzalo. Đây gần như là bộ khung sẵn sàng cho trận mở màn La Liga gặp Osasuna ngày 19/8.

Về phía Leganes, đội bóng vừa xuống hạng Segunda lại đang có nền tảng thể lực tốt hơn khi tập luyện từ 1/7 và trải qua 6 trận giao hữu. HLV Paco Lopez chỉ sử dụng 6 cầu thủ đội một, phần còn lại là các gương mặt trẻ, coi đây như cơ hội thử nghiệm trước khi tiếp Oviedo ở trận tổng duyệt mùa giải.

Do tính chất giao hữu kín, thông tin trận đấu vẫn khá hạn chế. Tuy nhiên, theo ESPN, tài năng trẻ Thiago Pitarch - người vừa có một tuần tập luyện cùng đội một Real Madrid - đã được trao cơ hội ra sân và để lại dấu ấn với một pha lập công.

Đáng chú ý, HLV Xabi Alonso còn thử nghiệm David Alaba ở vai trò tiền vệ mỏ neo, nhằm đánh giá thêm phương án nhân sự cho mùa giải mới.

Chiến thắng này không chỉ giúp Xabi Alonso có khởi đầu thuận lợi, mà còn cho thấy sự hứa hẹn từ những mảnh ghép mới của Real Madrid trước mùa giải 2025/26.