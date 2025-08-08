Quả bóng Vàng trong 'vùng cấm' của Real Madrid

Gần một năm trôi qua kể từ vụ “tẩy chay” Quả bóng Vàng 2024, Real Madrid vẫn chưa hề xuống thang.

Nếu ai nghĩ rằng đây chỉ là một phản ứng bộc phát rồi sẽ chìm vào quên lãng, thì danh sách đề cử năm nay đã chứng minh điều ngược lại: mâu thuẫn giữa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và giải thưởng danh giá bậc nhất làng túc cầu vẫn đang âm ỉ, thậm chí mang dáng dấp của một “cuộc chiến lạnh” kéo dài.

Mồi lửa từ Paris

Tháng 10 năm ngoái, chỉ vài giờ trước lễ trao giải, thông tin Vinicius Jr. thất bại trước Rodri ở cuộc đua Quả bóng Vàng bị rò rỉ. Với Real Madrid, đây không chỉ là một tin buồn, mà là một cú đòn vào lòng tự trọng. Họ lập tức hủy chuyến bay sang Paris, để toàn bộ đoàn ở lại Madrid, coi như một hành động tẩy chay công khai.

Phản ứng ấy không đến từ cảm xúc bốc đồng. Trong bối cảnh UEFA lần đầu bắt tay France Football tổ chức Quả bóng Vàng, Real Madrid vốn đã có mối quan hệ căng thẳng với cơ quan quyền lực châu Âu vì dự án Super League. Và khi Vinicius - biểu tượng chống phân biệt chủng tộc, đầu tàu trên sân cỏ - không được vinh danh, người Madrid nhìn thấy ở đó nhiều hơn là một thất bại cá nhân: họ coi đó là đòn giáng mang tính chính trị.

Một phát ngôn viên của CLB khi ấy tuyên bố thẳng thừng với AFP: “Nếu tiêu chí ấy không cho Vinicius chiến thắng, thì với cùng tiêu chí đó, Carvajal cũng phải thắng. Không xảy ra nghĩa là Quả bóng Vàng của UEFA không tôn trọng Real Madrid. Và Madrid không đến nơi nào không tôn trọng mình”.

Tuần này, danh sách 30 đề cử cho Quả bóng Vàng 2025 được công bố hôm 7/8. Real Madrid góp mặt dày đặc: Bellingham, Vinicius Jr. và Mbappe ở hạng mục nam; Caroline Weir ở hạng mục nữ; Dean Huijsen và Linda Caicedo trong cuộc đua Kopa Trophy – tôn vinh cầu thủ trẻ xuất sắc. Về lý thuyết, đây là cơ hội vàng để CLB tự hào phô diễn sức mạnh nhân sự. Nhưng tuyệt nhiên không - trang web, mạng xã hội của Real Madrid trắng trơn, không một lời chúc mừng, không một tấm hình.

Vinicius Jr hụt Quả bóng Vàng 2024.

Đáng chú ý, Vinicius, Bellingham và Mbappe - ba cái tên sáng giá nhất - cũng không đả động gì trên tài khoản cá nhân. Trái lại, Weir, Huijsen và Caicedo vẫn bày tỏ niềm tự hào trên Instagram. Sự khác biệt này nói lên một điều: thông điệp tẩy chay đến từ CLB, nhưng với những cầu thủ chưa gắn bó sâu sắc trong “chiến tuyến” Madrid-UEFA, đây vẫn là một cột mốc cá nhân đáng chia sẻ.

“Chiến tranh lạnh” và ván cờ quyền lực

Real Madrid hiểu rõ giá trị của Quả bóng Vàng - không chỉ về mặt danh tiếng, mà còn trong xây dựng thương hiệu cầu thủ và CLB. Việc phớt lờ giải thưởng là động thái mạnh mẽ, nhưng cũng là con dao hai lưỡi: nó có thể làm giảm sức lan tỏa hình ảnh của chính các ngôi sao. Song với Chủ tịch Florentino Perez, ưu tiên hàng đầu không phải là marketing, mà là khẳng định lập trường: Real Madrid không chấp nhận bất kỳ sự áp đặt hay thiên vị nào từ UEFA, đặc biệt khi những “cuộc chiến” khác - như Super League - vẫn còn dang dở.

Hành động năm ngoái và sự im lặng năm nay vì thế mang tính liên tục, giống như một chiến dịch dài hơi. Không cần lời nói, chỉ cần một khoảng trống thông tin đủ lớn, Real Madrid biến Quả bóng Vàng thành một “vùng cấm” trong truyền thông của mình.

Trong ngắn hạn, UEFA và France Football vẫn tổ chức lễ trao giải hoành tráng, lượng người xem và tương tác toàn cầu chưa giảm sút. Nhưng về lâu dài, nếu một trong những CLB quyền lực nhất thế giới tiếp tục đứng ngoài, danh hiệu này khó giữ nguyên giá trị biểu tượng. Ở chiều ngược lại, Real Madrid cũng đối diện rủi ro: bỏ qua Quả bóng Vàng đồng nghĩa bỏ qua một kênh củng cố di sản và thu hút nhân tài.

Chủ tịch Perez của Real Madrid mất niềm tin vào QBV.

Song, xét trên lịch sử của Chủ tịch Perez, ông không ngại “đánh” dài hơi. Real Madrid từng kiên trì theo đuổi Super League suốt nhiều năm bất chấp làn sóng phản đối, và lần này, họ cũng sẵn sàng biến Quả bóng Vàng thành một phần của ván cờ chính trị trong bóng đá châu Âu.

Trong mắt Real Madrid lúc này, Quả bóng Vàng “không tồn tại”. Nhưng với phần còn lại của thế giới bóng đá, sự vắng mặt của họ ở các hoạt động quảng bá giải thưởng lại hiện diện rõ mồn một - như một dấu hỏi lớn về tính minh bạch và công bằng của danh hiệu mà bất kỳ cầu thủ nào cũng khao khát. Và chừng nào mâu thuẫn giữa UEFA và Real chưa khép lại, câu chuyện Vinicius 2024 sẽ còn ám ảnh những mùa Quả bóng Vàng kế tiếp.