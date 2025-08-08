PSG lập kỷ lục ở đề cử Quả bóng vàng

PSG trở thành đội đầu tiên trong lịch sử có tổng cộng tới 9 cầu thủ lọt vào danh sách rút gọn 30 người cho giải thưởng Quả bóng vàng.

Ousmane Dembele hiện là ứng viên hàng đầu cho Quả Bóng Vàng.

Theo Opta, đây là kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải thưởng này. Trước đây, Man City, Barcelona hay Real Madrid cũng từng áp đảo ở đề cử Quả bóng vàng, nhưng không có CLB nào sở hữu tới gần 1/3 cầu thủ trong danh sách 30 ứng viên như PSG năm nay.

Các cầu thủ PSG được đề cử bao gồm: Ousmane Dembele, Vitinha, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma. Sự hiện diện đông đảo này không chỉ dừng lại ở hạng mục Quả bóng vàng nam. Nhiều cầu thủ PSG còn góp mặt trong các hạng mục khác của giải thưởng.

Chẳng hạn, Desire Doue và Nuno Mendes lọt vào danh sách 10 ứng viên cho Trophée Kopa – giải thưởng dành cho cầu thủ dưới 21 tuổi hay nhất. Trong khi đó, Gianluigi Donnarumma được đề cử cho Trophée Yachine nam, cạnh tranh với 9 thủ môn khác để giành danh hiệu thủ môn hay nhất.

HLV Luis Enrique cũng được vinh danh trong danh sách đề cử Trophée Johan Cruyff dành cho HLV hay nhất mùa. Lễ trao giải dự kiến diễn ra tại Nhà hát Chatelet, Paris vào ngày 22/9. Đây là năm tiếp theo giải thưởng được xét trên thành tích trong một mùa giải, kéo dài từ ngày 1/8/2024 đến 31/7/2025, thay vì theo năm dương lịch trọn vẹn như trước kia.