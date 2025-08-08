Lộ số áo của Sesko tại MU

Tiền đạo Benjamin Sesko sẽ không được mặc số áo 30 anh ưa thích khi còn ở Leipzig, nếu gia nhập Manchester United.

Sự xuất hiện của Sesko không chỉ củng cố hàng công mà còn thể hiện tham vọng lớn của Manchester United trong mùa giải mới.

Theo The Athletic, Sesko thích số 30, nhưng ở Manchester United hiệm tại số áo đó thuộc về tân binh Diego Leon. Ở đội tuyển Slovenia, Sesko mang áo số 11, nhưng tại MU số áo đó cũng thuộc về Joshua Zirkzee.

Sesko thích một số khác là 21, số áo anh từng mang khi bắt đầu sự nghiệp với FC Liefering. Áo số 21 của Manchester United hiện thuộc về Antony, và ban lãnh đạo đội bóng sẵn sàng trao số áo này cho Sesko.

Ngay cả khi Antony chưa thể rời Old Trafford, việc MU lấy áo của "người thừa" trao cho tân binh hứa hẹn như Sesko sẽ không gây rắc rối gì. Ngoài ra, Sesko cũng có thể được mang áo số 9 nếu Rasmus Hojlund chia tay Manchester United hè này.

Sesko dự kiến đặt chân tới Anh cuối tuần này, để hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế, chuẩn bị ký hợp đồng chính thức với MU trong thương vụ trị giá 85 triệu euro. Trung phong người Slovenia sẽ tiến hành kiểm tra y tế và ký hợp đồng vào thứ sáu.

Kế hoạch của MU là để cựu sao RB Leipzig ra mắt trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ ở Old Trafford trong trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải gặp Fiorentina vào thứ bảy (9/8).