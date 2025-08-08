Giải Quả bóng vàng không còn là sân chơi của Ronaldo, Messi

Năm thứ hai liên tiếp, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo không có mặt trong danh sách đề cử cho giải Quả bóng vàng.

Tạp chí France Football công bố danh sách 30 ứng viên cho giải thưởng Quả bóng vàng 2025 vào ngày 7/8. Đáng chú ý là sự vắng mặt của hai ngôi sao hàng đầu thế giới là Ronaldo và Messi.

Lần gần nhất một trong hai siêu sao này giành Quả bóng vàng là vào năm 2023, khi Messi có lần thứ 8 nâng cao danh hiệu cá nhân cao quý. M10 cũng là người có nhiều lần đoạt giải nhất trong lịch sử, hơn 3 QBV so với Ronaldo. Trong khi đó, Ronaldo có lần cuối cùng giành được danh hiệu vào năm 2017.

Điểm chung của Ronaldo và Messi là đều không còn thi đấu ở châu Âu. Ở tuổi 38, Messi đang có năm thứ hai thi đấu cho Inter Miami tại MLS. Trong khi đó, Ronaldo đã bước sang tuổi 40 nhưng vẫn tiếp tục ra sân và ghi bàn tại giải Saudi Pro League trong màu áo Al Nassr.

Năm 2024, cả Messi và Ronaldo cũng bị gạch tên trong danh sách đề cử QBV. Việc hai siêu sao này tiếp tục không nằm trong danh sách đề cử năm nay đã được giới chuyên gia dự đoán.

Trong giai đoạn 2004 đến 2024, ít nhất một trong hai siêu sao này luôn có mặt trong danh sách đề cử, giúp họ giữ vững vị thế của mình trong làng bóng đá thế giới suốt hai thập kỷ qua.

Messi và Ronaldo phải nhường sân chơi cho đàn em.

Trong kỷ nguyên hậu Messi và Ronaldo, những cầu thủ mới đang bắt đầu gây tiếng vang lớn. Những cái tên như Raphinha và Lamine Yamal của Barcelona, Ousmane Dembele của Paris Saint-Germain, và Kylian Mbappe của Real Madrid đang là những ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng này.

Rodri, người chiến thắng QBV năm 2024, sẽ không thể bảo vệ danh hiệu của mình do chấn thương dài hạn khiến anh phải nghỉ thi đấu gần cả mùa giải.

Theo đánh giá từ Opta, Dembele đang là ứng viên số một cho danh hiệu Quả bóng vàng 2025. Tuy nhiên, The Times bình luận rằng cuộc cạnh tranh cho danh hiệu Quả bóng vàng 2025 là khó đoán nhất trong 30 năm qua.

