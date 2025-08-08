PSG đòi Real trả phí chuyển nhượng kỷ lục cho Vitinha

Real Madrid tái khởi động kế hoạch chiêu mộ Vitinha - tiền vệ trung tâm hay bậc nhất thế giới hiện tại.

Vitinha được Real để mắt.

Tuy nhiên, theo Fichajes, thương vụ này vấp phải một rào cản không hề nhỏ, khi PSG hét giá ngôi sao người Bồ Đào Nha lên đến 130 triệu euro.

Vitinha vừa có một mùa giải ấn tượng trong màu áo PSG dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique. Anh là nhân tố không thể thay thế, góp công lớn giúp đội bóng thủ đô nước Pháp giành cú ăn bốn lịch sử. Không chỉ chơi ổn định ở cấp CLB, tiền vệ người Bồ Đào Nha còn toả sáng giúp tuyển quốc gia giành chức vô địch UEFA Nations League.

Real Madrid xem Vitinha là mảnh ghép hoàn hảo để củng cố hàng tiền vệ vốn đã rất mạnh với những cái tên như Jude Bellingham, Federico Valverde hay Eduardo Camavinga. Đặc biệt, HLV Xabi Alonso đánh giá cao khả năng pressing, kiểm soát nhịp độ và điều tiết bóng dưới áp lực của Vitinha, yếu tố phù hợp với triết lý mà ông đang xây dựng tại Bernabeu.

Tuy nhiên, bài toán tài chính lại là vấn đề lớn. PSG kiên quyết không đàm phán dưới mức 130 triệu euro. Để có thể mở đường cho thương vụ này, Real Madrid có thể phải sớm thanh lý hai cầu thủ tấn công là Rodrygo Goes và Brahim Diaz.