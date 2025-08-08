Real tìm giải pháp cho Vinicius và Mbappe

Hai siêu sao của Real Madrid đang nỗ lực tìm cách cải thiện sự kết nối trên sân cỏ để tạo nên cặp đôi tấn công đáng sợ hơn ở mùa giải tới.

Người hâm mộ "Los Blancos" đang kỳ vọng bộ đôi Vinicius và Mbappe không chỉ cùng ghi bàn mà còn tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ.

Theo Marca, Vinicius Junior và Kylian Mbappe ý thức được sự rời rạc trong lối chơi khi cả hai cùng xuất hiện trên sân ở mùa giải 2024/25. Bộ đôi này đang tích cực làm việc với các chuyên gia tâm lý, trợ lý HLV ở Real Madrid để tăng khả năng kết nối lẫn nhau.

Ngoài ra, Mbappe cũng thường xuyên mời Vinicius đến nhà chơi trong kỳ nghỉ, để tăng cường sự giao lưu giữa hai cầu thủ. Về mặt chuyên môn, để giải quyết vấn đề này, HLV Xabi Alonso được cho là đang xây dựng một sơ đồ chiến thuật linh hoạt hơn, có thể là 4-3-3 hoặc 4-2-3-1, nhằm tạo không gian cho cả Vinicius và Mbappe.

Một phương án là để Mbappe chơi ở vị trí trung phong, trong khi Vinicius tiếp tục đảm nhận vai trò chạy cánh trái, với Rodrygo hoặc một cầu thủ khác ở cánh phải. Alonso cũng khuyến khích các buổi tập tập trung vào việc cải thiện khả năng phối hợp, đặc biệt là những pha di chuyển không bóng và chuyền bóng nhanh để khai thác tốc độ của cả hai cầu thủ này.

Sự thiếu gắn kết của bộ đôi Vinicius và Mbappe vốn trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi, khi người hâm mộ và các chuyên gia kỳ vọng bộ đôi này trở thành mũi nhọn dẫn dắt Real Madrid đến những thành công thời gian qua.

Với mùa giải 2025/26 đang đến gần, hành trình hòa hợp của Vinicius và Mbappe không chỉ là câu chuyện về chuyên môn, mà còn là bài kiểm tra về khả năng thích nghi và tinh thần đồng đội tại Real Madrid.

Bạo lực ở trận Betis - Como Cầu thủ Real Betis và Como xảy ra xô xát ở trận giao hữu rạng sáng 7/8.