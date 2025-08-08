Nghịch lý của Newcastle

Với việc liên tục chiêu mộ những ngôi sao từ Ngoại hạng Anh, Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) có thể vô tình làm suy yếu Newcastle United, đội bóng họ đang sở hữu.

Các chuyên gia nhận định rằng Newcastle không phải là dự án thể thao được PIF coi trọng nhất.

Việc Al Hilal chiêu mộ Darwin Nunez từ Liverpool với mức phí 46 triệu bảng được xem là một tuyên ngôn mạnh mẽ nữa của Saudi Pro League. Tuy nhiên, thương vụ này có dẫn đến domino chuyển nhượng mang tên Alexander Isak.

Liverpool đang rất cần tiền mua Isak, và việc Al Hilal chiêu mộ Darwin Nunez có thể giúp "The Kop" rút ruột Newcastle. Nghịch lý xuất hiện ở đây, khi PIF là chủ của Newcastle lẫn Al Hilal và họ đang giúp Liverpool mua Isak.

Kể từ khi sở hữu Newcastle vào năm 2021, PIF thay đổi diện mạo của một đội bóng. Tuy nhiên, trong cùng khoảng thời gian, PIF dường như vô tình “trợ cấp tài chính” cho các đối thủ của Newcastle tại Premier League.

Bốn câu lạc bộ thuộc PIF tại Saudi Pro League - Al Nassr, Al Hilal, Al Ahli và Al Ittihad - đã chi tổng cộng 500 triệu bảng cho các đội bóng Anh, bao gồm Chelsea, Aston Villa và Manchester City, trong hai năm qua.

Felix là cái tên đáng chú ý đến Saudi Arabia hè này.

Làn sóng chiêu mộ này mang lại sức hút lớn cho Saudi Pro League, nhưng đồng thời giúp cải thiện sức khỏe tài chính của các câu lạc bộ bán cầu thủ. Chelsea và Aston Villa, hai đội bóng xếp ngay trên và dưới Newcastle ở bảng xếp hạng Premier League mùa trước, đều được hưởng lợi trong bối cảnh lo ngại về Quy định Lợi nhuận và Bền vững (PSR).

Chelsea thu về cả trăm triệu bảng từ việc bán Edouard Mendy cho Al Ahli và Kalidou Koulibaly cho Al Hilal, đồng thời chuyển nhượng Angelo Gabriel cho Al Nassr. Hè này, Joao Felix cũng chuyển đến Al Nassr trong mùa hè này với mức phí có thể lên tới 46 triệu bảng, giúp Chelsea giải quyết một bài toán khó.

Aston Villa, đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất dự Champions League với Newcastle, thậm chí còn hưởng lợi nhiều hơn với 115 triệu bảng từ việc bán Moussa Diaby cho Al Ittihad và Jhon Duran cho Al Nassr mùa trước.

Trong khi đó, Newcastle chỉ thực hiện một thương vụ đáng kể với câu lạc bộ trong hệ thống PIF: bán Allan Saint-Maximin cho Al Ahli với giá 19 triệu bảng vào năm 2023. So sánh với Brentford, Wolverhampton Wanderers và Fulham, những đội bóng kiếm được khoản tiền lớn hơn từ việc bán Ivan Toney, Ruben Neves và Aleksandar Mitrovic, Newcastle rõ ràng bị hạn chế trong việc tạo nguồn thu từ các thương vụ lớn.

Điều này ảnh hưởng đến khả năng chi tiêu của họ, đặc biệt khi các vấn đề về PSR đã được ghi nhận trong 18 tháng qua. Các chuyên gia nhận định rằng Newcastle không phải là dự án thể thao được PIF coi trọng nhất.

Sự phát triển của Saudi Pro League và việc giành quyền đăng cai World Cup 2034 đều diễn ra sau thương vụ mua lại Newcastle, vốn từng được kỳ vọng sẽ thay đổi mọi thứ tại St James’ Park. Nói cách khác, "Chích chòe" giờ giống như "con ghẻ" của người Saudi Arabia.