Phản ứng của Ronaldo khi không được đề cử Quả bóng vàng

  • Thứ sáu, 8/8/2025 16:09 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Năm thứ hai liên tiếp, cả Cristiano Ronaldo lẫn Lionel Messi đều không góp mặt trong top 30 đề cử tranh giải Quả bóng vàng.

Ronaldo không góp mặt trong danh sách đề cử.

Dù ghi được tới 33 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa trước và cùng đội tuyển Bồ Đào Nha giành chức vô địch Nations League 2025, Ronaldo vẫn vắng mặt trong danh sách.

Vài giờ sau khi tạp chí France Football công bố danh sách đề cử, Ronaldo chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân với nội dung: "Tiếp tục nỗ lực, còn nhiều điều để làm". Kèm theo đó là bức ảnh bản thân ăn mừng bàn thắng cho Al Nassr.

Ở tuổi 40, Ronaldo sẽ một lần nữa vắng mặt tại buổi lễ trao giải diễn ra vào tháng tới tại Paris. Đáng chú ý, không có cầu thủ nào đang thi đấu ngoài top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu được đề cử, trừ trường hợp của Viktor Gyokeres sau mùa giải bùng nổ cùng Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha).

Ronaldo không ít lần tỏ ra không hài lòng khi không thể chiến thắng cuộc đua Quả bóng vàng. Năm 2021, CR7 từng chỉ trích quyết định trao giải của ban tổ chức cho Messi thay vì mình. Năm ngoái, siêu sao người Bồ Đào Nha tuyên bố rằng giải thưởng cho các cầu thủ nam "không còn độ tin cậy" sau khi Rodri giành chiến thắng trước Vinicius Junior.

Ronaldo có lần cuối cùng giành được danh hiệu vào năm 2017. Trong giai đoạn 2004 đến 2024, ít nhất một trong hai siêu sao Ronaldo hoặc Messi luôn có mặt trong danh sách đề cử.

Rạng sáng 8/8, Ronaldo lập hat-trick giúp Al Nassr thắng 4-0 trong trận giao hữu với Rio Ave.

Ronaldo lập hat-trick Rạng sáng 8/8, Ronaldo ghi 3 bàn trong chiến thắng 4-0 của Al Nassr trước Rio Ave.

Duy Luân

Ronaldo Quả bóng vàng châu Âu Cristiano Ronaldo Lionel Messi Mourinho Ronaldo quả bóng vàng

