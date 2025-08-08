V.League 2025/26 ra mắt bộ nhận diện mới

Bước vào mùa giải 2025/26, giải bóng đá Vô địch Quốc gia V.League chính thức trình làng bộ nhận diện thương hiệu mới với logo vàng chủ đạo, đường nét sắc sảo, biểu trưng cho khát vọng chinh phục đỉnh cao và niềm tin vào tương lai bóng đá Việt Nam.

Tiếp nối thành công của mùa 2024/25, LPBank tiếp tục giữ vai trò nhà tài trợ chính, đánh dấu mùa giải thứ hai liên tiếp đồng hành cùng giải đấu.

Ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - khẳng định nhà tài trợ là đối tác chiến lược, góp phần nâng tầm chất lượng bóng đá chuyên nghiệp trong nước. “Với tiềm lực tài chính vững mạnh của LPBank cùng thế mạnh truyền thông - truyền hình từ FPT Play, V.League 2025/26 sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là giải đấu cấp CLB hàng đầu Việt Nam”, ông nhấn mạnh.

V.League 2025/26 sẽ có nhiều nét mới.

V.League 2025/26 khởi tranh từ ngày 15/8/2025 và dự kiến kết thúc vào 20/6/2026. Mùa giải năm nay có sự tham dự của 14 CLB chuyên nghiệp: Becamex TP. Hồ Chí Minh (đổi tên từ CLB Becamex Bình Dương), Công an Hà Nội, Công an TP.HCM (đổi tên từ CLB TP.HCM), Đông Á Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Ninh Bình (đổi tên từ CLB Phù Đổng Ninh Bình), PVF CAND, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thép Xanh Nam Định và Thể Công Viettel.

Với phương thức thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà - sân đối phương) để tính điểm, xếp hạng, V.League 1 mùa 2025/26 sẽ có tổng cộng 26 vòng với 182 trận đấu. Tổng giá trị giải thưởng của ba đội dẫn đầu V.League 1 mùa 2025/26 là: 9,5 tỷ đồng , cụ thể: CLB vô địch nhập cúp, huy chương vàng và tiền thưởng 5 tỷ đồng ; CLB hạng nhì nhận HCB, tiền thưởng 3 tỷ đồng ; CLB hạng ba nhận HCĐ và 1,5 tỷ đồng tiền thưởng.

Mùa giải mới hứa hẹn nhiều trận derby kịch tính. Thể thức cũng có thay đổi quan trọng: tăng lên 2 suất xuống hạng, dự báo cuộc đua khốc liệt ở mọi vị trí trên bảng xếp hạng. Về lực lượng ngoại binh, các đội dự giải châu lục theo AFC được đăng ký tối đa 7 cầu thủ nước ngoài, trong khi các đội còn lại được đăng ký 4 (ra sân tối đa 3).

Công tác tổ chức tiếp tục được nâng cấp, khi ban tổ chức đầu tư thêm 1 xe VAR, nâng tổng số lên 5, hướng tới áp dụng VAR toàn diện và chuyên nghiệp ở mọi trận đấu mùa 2025/26.

Không chỉ là mùa bóng mới, V.League 2025/26 còn mang thông điệp về sự chuyển mình mạnh mẽ, hiện đại và giàu sức cạnh tranh của bóng đá Việt Nam.