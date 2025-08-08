CLB Hà Nội 'bật chế độ chờ' đăng ký Hendrio ở V.League 2025/26

Hà Nội chưa vội đăng ký Hendrio cho V.League 2025/26 để chờ những diễn biến mới nhất từ quá trình xin quốc tịch Việt Nam của cầu thủ này.

Hà Nội chưa vội đăng ký cho Hendrio ở V.League 2025/26.

Sáng 8/8, xuất hiện thông tin Hendrio không góp mặt trong danh sách đăng ký của Hà Nội ở giai đoạn lượt đi V.League 2025/26. Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, đội bóng thủ đô đang tiến hành thủ tục nhập tịch cho tiền vệ người Brazil.

Ở mùa giải này, VPF cho phép các đội bóng được phép thay đổi ngoại binh và nội binh đến hết vòng 3. Điều này đồng nghĩa Hà Nội có thể tùy tình hình thực tế để đăng ký Hendrio theo suất ngoại binh hoặc diện cầu thủ Việt Nam có gốc nước ngoài.

Hendrio hiện được đánh giá là một trong những ngoại binh chất lượng nhất V.League. Từ lâu cầu thủ này bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam, thậm chí hy vọng khoác áo tuyển quốc gia như người đồng đội cũ Xuân Son ở Nam Định.

Hợp đồng giữa Hendrio và Hà Nội có thời hạn 3 năm. Tiền vệ người Brazil bắt đầu sự nghiệp ở Việt Nam năm 2021 trong màu áo Bình Định. Anh tỏa sáng ở mùa giải 2022, sắm vai “nhạc trưởng” và ghi 9 bàn, giúp đội bóng đất võ giành HCĐ V.League và ngôi Á quân Cúp Quốc gia. Sau đó, Hendrio chia tay vì không đạt thỏa thuận hợp đồng mới.

Tháng 12/2022, Hendrio gia nhập Nam Định và trở thành trụ cột trong lối chơi. Ở mùa 2023/24, anh góp công lớn giúp đội bóng thành Nam giành chức vô địch V.League đầu tiên trong lịch sử.

Hendrio được kỳ vọng tăng thêm sức sáng tạo cho hàng công và giúp đội bóng thủ đô cạnh tranh sòng phẳng ở mùa giải mới.