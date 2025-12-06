Đội đầu tiên bị loại khỏi SEA Games 33

|
Chiều 6/12, U22 Lào tạo nên bất ngờ ngay ở phút thứ 4 khi có bàn mở tỷ số trước U22 Malaysia. Người lập công là Bounphaeng Xaysombath.
Bóng đá Lào thể hiện sự tiến bộ lớn trong kỳ SEA Games này. Trận đầu, họ thua sát nút U22 Việt Nam, trận kế thì dẫn trước U22 Malaysia.
Nếu may mắn hơn, các cầu thủ Lào thậm chí có thể ghi thêm bàn thắng.
U22 Lào khiến những cầu thủ đẳng cấp hơn, giàu kinh nghiệm của U22 Malaysia phải lúng túng. Đội trưởng của U22 Malaysia nhiều lần phải gắt gỏng với các đồng đội.
Tuy nhiên, đó là tất cả những gì họ làm được. Tuyển trẻ Malaysia quân bình tỷ số trong hiệp một trước khi bứt lên mạnh mẽ ở hiệp hai. Họ ghi thêm 3 bàn nữa, hoàn tất thắng lợi 4-1 và vươn lên ngôi đầu bảng.
Các cầu thủ U22 Lào có kỹ năng tốt nhưng tâm lý thi đấu chưa ổn định. Họ nhanh chóng sụp đổ, đánh mất ý chí sau các bàn thua. Chung cuộc, họ vẫn là một đội tuyển trẻ, đến từ nền bóng đá có sự phát triển thấp hơn.
Nước mắt đã rơi trên gương mặt nhiều cầu thủ U22 Lào. Họ trở thành đội tuyển đầu tiên bị loại khỏi nội dung bóng đá nam SEA Games sau hai trận toàn thua.
Xếp hạng bảng B SEA Games 33 sau chiều 6/12.