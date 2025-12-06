Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đội đầu tiên bị loại khỏi SEA Games 33

  • Thứ bảy, 6/12/2025 20:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

U22 Lào trở thành đội tuyển đầu tiên dừng bước tại nội dung bóng đá nam SEA Games 33 sau khi thua cả hai trận trước U22 Việt Nam và Malaysia.

Trận thắng giúp U22 Malaysia vượt Việt Nam tại SEA Games Chiều 6/12, U22 Malaysia để Lào mở tỷ số nhưng vẫn thắng ngược 4-1 ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33.
U22 Lao bi loai anh 1

Chiều 6/12, U22 Lào tạo nên bất ngờ ngay ở phút thứ 4 khi có bàn mở tỷ số trước U22 Malaysia. Người lập công là Bounphaeng Xaysombath.
U22 Lao bi loai anh 2

Bóng đá Lào thể hiện sự tiến bộ lớn trong kỳ SEA Games này. Trận đầu, họ thua sát nút U22 Việt Nam, trận kế thì dẫn trước U22 Malaysia.
U22 Lao bi loai anh 3U22 Lao bi loai anh 4U22 Lao bi loai anh 5U22 Lao bi loai anh 6

Nếu may mắn hơn, các cầu thủ Lào thậm chí có thể ghi thêm bàn thắng.
U22 Lao bi loai anh 7

U22 Lào khiến những cầu thủ đẳng cấp hơn, giàu kinh nghiệm của U22 Malaysia phải lúng túng. Đội trưởng của U22 Malaysia nhiều lần phải gắt gỏng với các đồng đội.
U22 Lao bi loai anh 8

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì họ làm được. Tuyển trẻ Malaysia quân bình tỷ số trong hiệp một trước khi bứt lên mạnh mẽ ở hiệp hai. Họ ghi thêm 3 bàn nữa, hoàn tất thắng lợi 4-1 và vươn lên ngôi đầu bảng.
U22 Lao bi loai anh 9U22 Lao bi loai anh 10U22 Lao bi loai anh 11U22 Lao bi loai anh 12

Các cầu thủ U22 Lào có kỹ năng tốt nhưng tâm lý thi đấu chưa ổn định. Họ nhanh chóng sụp đổ, đánh mất ý chí sau các bàn thua. Chung cuộc, họ vẫn là một đội tuyển trẻ, đến từ nền bóng đá có sự phát triển thấp hơn.
U22 Lao bi loai anh 13

Nước mắt đã rơi trên gương mặt nhiều cầu thủ U22 Lào. Họ trở thành đội tuyển đầu tiên bị loại khỏi nội dung bóng đá nam SEA Games sau hai trận toàn thua.
U22 Lao bi loai anh 14

Xếp hạng bảng B SEA Games 33 sau chiều 6/12.

Dia chan o SEA Games 33 hinh anh

Minh Chiến

từ Bangkok

