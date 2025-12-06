HLV U22 Lào: 'Nhìn tỷ số thì có vẻ Malaysia mạnh hơn Việt Nam'

HLV Ha Hyeok-jun đánh giá về tương quan sức mạnh giữa U22 Việt Nam và Malaysia ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games.

HLV Ha Hyeok-jun chia sẻ với báo giới sau trận đấu chiều 6/12. Ảnh: Minh Chiến.

"Chúc mừng Malaysia giành chiến thắng. Lào yếu hơn Malaysia. Chúng tôi còn thiếu nhiều yếu tố để có thể giành chiến thắng như chiến thuật, thể lực. Các cầu thủ cần cải thiện nhiều điều hơn nữa. Đội mạnh hơn đã chiến thắng", HLV Ha Hyeok-jun phát biểu sau trận thua 1-4 trước Malaysia ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 chiều 6/12.

Về nguyên nhân khiến Lào bại trận, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: "Có nhiều lý do khiến Lào liên tục thua như vậy. Đầu tiên, giải VĐQG trong nước cần phải mạnh, như thế chúng tôi mới có cơ sở để chọn các cầu thủ giỏi. Hiện tại, giải quốc nội của Lào rất yếu. Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình, cố gắng tuân thủ chiến thuật, nhưng thể lực yếu, khi xuống thể lực thì mọi thứ không còn theo kế hoạch".

"Nhìn vào tỷ số thì có vẻ Malaysia mạnh hơn Việt Nam. Nhưng chúng ta cần nhìn vào những điều khác nữa. Khi gặp Malaysia, chúng tôi vừa chỉ gặp Việt Nam vào 3 ngày trước. Nên nhận định dựa trên tỷ số sẽ không chính xác. Để biết ai mạnh hơn thì cần đợi 2 đội đối đầu nhau. Đó sẽ là một trận đấu thú vị", HLV trưởng tuyển U22 Lào nhận định về màn so tài quyết định của bảng B giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 16h ngày 11/12.

U22 Lào (áo trắng) chơi tốt trong hiệp một. Ảnh: Minh Chiến.

Trong khi đó, HLV Malaysia bày tỏ sự hài lòng sau trận thắng đậm: "Đầu tiên, tôi muốn chúc mừng các học trò đã giành chiến thắng, có một màn trình diễn tuyệt vời. Họ đã chiến đấu, không bỏ cuộc cho đến những phút cuối cùng".

"Một số cầu thủ còn bận thi đấu cho CLB nên chưa góp mặt trong trận đấu này. 4 cầu thủ sắp đến, 1 cầu thủ đang bị sốt. Chúng tôi hy vọng vẫn cố gắng chiến đấu để giành vé vào bán kết", ông Nafuzi Zain cho biết.

"Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games. Các cầu thủ bận thi đấu ở giải VĐQG. Trước đó, Chúng tôi chơi không tốt ở giải U23 Đông Nam Á cũng như vòng loại U23 châu Á. Nhưng hôm nay các học trò đã vượt qua được thử thách và tôi rất tự hào", nhà cầm quân này cho biết thêm.

Bên cạnh đó, ông Nafuzi Zain thừa nhận đã xem trận Việt Nam gặp Lào và dành dự tôn trọng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik: "Việt Nam là nhà vô địch Đông Nam Á, đương nhiên họ rất, rất mạnh. Việt Nam có những cầu thủ khỏe mạnh, tốc độ, trưởng thành. Việt Nam luôn là ứng cử viên vô địch hàng đầu. Vì thế, chúng tôi cần phải cố gắng chuẩn bị thật tốt. Chúng tôi không được phép thua, đó là điều quan trọng".

