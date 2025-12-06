U22 Việt Nam về sớm sau khi nhìn Malaysia lên đầu bảng

HLV Kim Sang-sik và các cầu thủ U22 Việt Nam đã trực tiếp tới sân xem U22 Malaysia đánh bại Lào với tỷ số 4-1 tại bảng B SEA Games 33 chiều 6/12.

Thông thường, các buổi tập của U22 Việt Nam (và cả những đội tuyển khác) đều diễn ra vào buổi chiều. Các đội bóng chỉ tập sáng trong một vài trường hợp cá biệt. Ngày 6/12, HLV Kim Sang-sik chủ động cho U22 Việt Nam tập sáng, để buổi chiều toàn đội có thời gian tới sân xem trực tiếp trận đấu của U22 Malaysia.

HLV Kim sắp xếp lại lịch tập để U22 Việt Nam trực tiếp tới “xem giò” đối thủ Malaysia. Ảnh: Minh Chiến.

Malaysia được đánh giá là đối thủ trực tiếp tranh ngôi đầu bảng của U22 Việt Nam. Bởi vậy, ông Kim dành cho họ sự quan tâm đặc biệt. Toàn đội U22, gồm cả ban huấn luyện và các cầu thủ, đã tới sân từ sớm, xem gần như trọn vẹn trận đấu.

Gần tới phút 90, khi tỷ số là 4-1 cho U22 Malaysia, Khuất Văn Khang và đồng đội mới đứng lên. Đội tuyển về sớm vài phút trước tiếng còi tan cuộc. Trong thời gian còn lại, không có thêm bàn thắng được ghi.

Nhờ trực tiếp tới sân, U22 Việt Nam đã được chứng kiến nhiều “bộ mặt” của đối thủ Malaysia. Họ bị Lào dẫn trước 1 bàn và chơi chật vật ở hiệp đầu, nhưng bùng nổ với 4 pha lập công sau đó. Chung cuộc, Malaysia thắng 4-1. U22 Việt Nam và Malaysia cùng có 3 điểm nhưng đội bạn xếp trên do hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+3 so với +1).

U22 Việt Nam rời sân sớm vài phút khi kết quả trận đấu đã an bài. Ảnh: Minh Chiến.

Chia sẻ với báo giới sau trận, HLV Ha Hyeok-jun của U22 Lào cho rằng: “Nhìn vào tỷ số thì có vẻ Malaysia mạnh hơn Việt Nam. Nhưng chúng ta cần nhìn vào những điều khác nữa. Khi gặp Malaysia, chúng tôi vừa chỉ gặp Việt Nam vào 3 ngày trước. Nên nhận định dựa trên tỷ số sẽ không chính xác. Để biết ai mạnh hơn thì cần đợi hai đội đối đầu nhau. Đó sẽ là một trận đấu thú vị”.

Trận cầu quyết định ngôi đầu bảng giữa U22 Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 16h ngày 11/12 trên sân Rajamangala. Đội thắng sẽ vào thẳng bản kết còn đội thua phải chờ cơ hội đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Xếp hạng bảng B SEA Games 33 sau ngày 6/12. Ảnh: Forza Football.