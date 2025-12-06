11 cầu thủ đá chính của U22 Việt Nam là ai?

|
U22 Việt Nam hiện vận hành theo sơ đồ 3-4-3. Đây là hệ thống định hình lâu nay ở các đội tuyển Việt Nam từ thời HLV Park Hang-seo năm 2018. Tri Thức - Znews giúp độc giả hình dung rõ hơn về 11 cầu thủ đá chính của U22 Việt Nam ở SEA Games 33 trên đất Thái Lan.
|
Trần Trung Kiên (2003, HAGL) là cái tên duy nhất của Hoàng Anh Gia Lai còn góp mặt tại đội tuyển quốc gia. Anh đang có mùa bắt chính thứ hai tại V.League, thành tích ấn tượng với một thủ môn 22 tuổi. Trung Kiên có tên trong danh sách tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup hồi năm ngoái, bắt chính khi U23 vô địch Đông Nam Á hồi giữa năm và giờ tiếp tục là người gác đền chính thức cho tham vọng SEA Games của U22 Việt Nam.
|
Phạm Lý Đức (2003, Công an Hà Nội): Người cũ của HAGL mới về Công an Hà Nội hồi đầu mùa và đang thi đấu với tư cách một cầu thủ dự bị. Dù vậy, tiềm năng Lý Đức đã thể hiện là đáng kể. Anh cũng đã được gọi lên tuyền Việt Nam trong trận gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2017 hồi tháng 3.
|
Nguyễn Hiểu Minh (2004, PVF-CAND): Một trung vệ giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất giải là điều rất hiếm hoi. Nhưng Hiểu Minh làm được việc đó tại giải Hạng Nhất 2024/25. Anh lên V.League mùa này cùng CLB chủ quản và hứa hẹn những bước tiến thần tốc tiếp theo trong sự nghiệp.
|
Nguyễn Nhật Minh (2003, Hải Phòng): Trong bộ ba trung vệ của U22 Việt Nam, Nhật Minh giàu kinh nghiệm V.League nhất với 3 mùa đá chính tại CLB Hải Phòng dưới sự dẫn dắt của một chuyên gia đào tạo trẻ là ông Chu Đình Nghiêm. Anh là mẫu trung vệ kỹ thuật, chuyền bóng tốt mà các hàng thủ 3 người luôn cần có.
|
Nguyễn Phi Hoàng (2003, Đà Nẵng): Tài năng sáng giá của CLB Đà Nẵng vốn đá tiền vệ công tại V.League nhưng được HLV Kim Sang-sik sử dụng ở vai trò chạy cánh trái cho SEA Games. Phi Hoàng là cầu thủ có kinh nghiệm V.League bậc nhất tại đội tuyển với 4 mùa đá chính. Anh cũng là cầu thủ trẻ hay nhất V.League 2022.
|
Võ Anh Quân (2004, PVF-CAND) cùng với Phạm Minh Phúc (Công an Hà Nội) đang cạnh tranh quyết liệt cho vị trí hậu vệ phải. Trước U22 Lào, Minh Phúc đá chính nhưng giới chuyên môn đánh giá Anh Quân vẫn là lựa chọn ưu tiên của HLV Kim. Lợi thế của Anh Quân là anh tới từ PVF-CAND, CLB chiếm ưu thế áp đảo ở tuyển U22.
|
Nguyễn Xuân Bắc (2003, PVF-CAND): Sau khi Nguyễn Văn Trường chấn thương, Xuân Bắc trở thành tiền vệ trung tâm hàng đầu của U22 Việt Nam. Chấn thương nhẹ của anh ở trận gặp U22 Lào khiến giới mộ điệu một phen hú hồn. Nhưng theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, chấn thương của Xuân Bắc không nghiêm trọng, anh sẽ trở lại ngay trận tới với U22 Malaysia.
|
Nguyễn Thái Sơn (2003, Thanh Hóa): Trò cưng một thời của HLV Philippe Troussier giờ không còn vị trí bất khả xâm phạm ở các đội tuyển. Nhưng nhờ Văn Trường chấn thương, Thái Sơn vẫn yên tâm tại đội hình chính. Công bằng mà nói, Thái Sơn vẫn là cầu thủ có năng lực và kinh nghiệm vượt trội so với lứa U22.
|
Nguyễn Thanh Nhàn (2003, PVF-CAND): Thêm một ngôi sao tới từ PVF-CAND chắc suất đá chính ở đội hình U22 Việt Nam. Việc PVF-CAND thăng hạng mùa này giúp Thanh Nhàn được lên chơi V.League. Từ vài năm qua, Nhàn luôn là tiền đạo trẻ hàng đầu Việt Nam.
|
Khuất Văn Khang (2003, Thể Công - Viettel): Đội trưởng của U22 Việt Nam là cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất, nổi danh từ sớm thời còn ở U19, kinh qua nhiều thời HLV cả tại đội trẻ lẫn tuyển quốc gia. Anh có gần 40 trận ở lứa U22, một thành tích đáng nể.
|
Nguyễn Đình Bắc (2004, Công an Hà Nội): Xứng đáng với kỳ vọng, Đình Bắc chào sân ở SEA Games với hai bàn cùng lối chơi sáng tạo, năng nổ. Anh đương nhiên là ngôi sao sáng nhất của tuyển U22 trên hành trình chinh phục ngai vàng. Tại V.League, Đình Bắc cũng bắt đầu để lại dấu ấn ở “Dải ngân hà” của CLB Công an Hà Nội.