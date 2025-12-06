11 cầu thủ đá chính của U22 Việt Nam là ai?

Trần Trung Kiên (2003, HAGL) là cái tên duy nhất của Hoàng Anh Gia Lai còn góp mặt tại đội tuyển quốc gia. Anh đang có mùa bắt chính thứ hai tại V.League, thành tích ấn tượng với một thủ môn 22 tuổi. Trung Kiên có tên trong danh sách tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup hồi năm ngoái, bắt chính khi U23 vô địch Đông Nam Á hồi giữa năm và giờ tiếp tục là người gác đền chính thức cho tham vọng SEA Games của U22 Việt Nam.