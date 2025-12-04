U22 Việt Nam bắt đầu chuỗi nghỉ dài nhất SEA Games

Sau trận đấu hôm qua, U22 Việt Nam sẽ bắt đầu chuỗi 7 ngày nghỉ trước khi ra sân gặp U22 Malaysia ở lượt trận cuối. Đây là chuỗi nghỉ dài nhất ở nội dung bóng đá nam, ngang chủ nhà U22 Thái Lan và có lẽ là chuỗi nghỉ dài nhất của một đội tuyển thể thao ở toàn bộ đại hội.