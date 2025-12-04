Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
U22 Việt Nam bắt đầu chuỗi nghỉ dài nhất SEA Games

  • Thứ năm, 4/12/2025 17:41 (GMT+7)
Sau trận gặp Lào chiều 3/12, U22 Việt Nam sẽ trải qua 7 ngày nghỉ thi đấu, dài nhất trong toàn bộ SEA Games 33 trên đất Thái Lan.

Chiều 4/12, U22 Việt Nam trở lại sân tập sau trận mở màn nội dung bóng đá nam tại bảng B SEA Games 33. Chiến thắng 2-1 trước U22 Lào đưa đội tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu bảng.
Trong buổi tập chiều nay, đội U22 chia làm hai nhóm. Nhóm đá chính tập nhẹ, nhóm dự bị hoặc ít thi đấu tặng nặng hơn.
Các cầu thủ đá chính vừa trải qua 90 phút căng thẳng. Dù đối thủ chỉ là Lào, U22 Việt Nam đã phải rất vất vả mới lấy được 3 điểm.
HLV Kim Sang-sik tham gia phần chơi đá ma cùng các học trò. Ông muốn tạo bầu không khí vui vẻ, giảm bớt áp lực mà U22 Việt Nam đang gặp phải.

Sau trận đấu hôm qua, U22 Việt Nam sẽ bắt đầu chuỗi 7 ngày nghỉ trước khi ra sân gặp U22 Malaysia ở lượt trận cuối. Đây là chuỗi nghỉ dài nhất ở nội dung bóng đá nam, ngang chủ nhà U22 Thái Lan và có lẽ là chuỗi nghỉ dài nhất của một đội tuyển thể thao ở toàn bộ đại hội.
Hàng công U22 Việt Nam của Quốc Việt (trái) hay Thái Sơn (phải) sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn sau trận đầu chơi chưa tốt. Hai bàn vào lưới U22 Lào là chưa đủ để thỏa mãn người hâm mộ Việt Nam.

Hàng thủ U22 Việt Nam với những thủ môn Trần Trung Kiên hay trung vệ Lý Đức chơi tốt hơn. Dù vậy, họ vẫn để thủng lưới 1 bàn trước Lào.

Trên chặng đường dài của SEA Games, vẫn còn nhiều cơ hội cho nhóm cầu thủ dự bị, điển hình là những cái tên sáng tạo như Viktor Lê.
từ Bangkok

