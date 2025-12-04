SVĐ Quốc gia Thái Lan xuống cấp chỉ sau hai trận SEA Games

|
Không cần phải quá tinh ý, người hâm mộ có thể dễ dàng nhận ra mặt cỏ trên sân Rajamangala tối 3/12 đã không được chăm sóc tốt. Sau trận đầu của U22 Việt Nam với Lào ở bảng B, mặt sân dường như đã quá tải cho trận thứ hai của chủ nhà U22 Thái Lan với Timor-Leste.
Mặt cỏ trên sân không đủ kết dính, dễ bị giày đinh của các cầu thủ xới tung lên chỉ sau vài va chạm thông thường. Khu vực giữa sân là nơi có mặt cỏ yếu nhất, nhiều hố lớn, gây nguy hiểm và tăng nguy cơ chấn thương.
Trước đó, từ trận đấu của U22 Việt Nam, mặt sân đã bị ảnh hưởng, gây khó khăn cho các cầu thủ. Sau trận đầu, ban tổ chức đã phải đưa xe chuyên dụng và đội ngũ chăm sóc mặt cỏ vào sân.
Dàn đèn trên sân cũng gặp vấn đề. Ở hiệp hai trận đấu của U22 Việt Nam, các công nhân phải sửa chữa dàn đèn ngay trong trận. Đèn được bật khá muộn dù trời lúc đó đã sẩm tối, ảnh hưởng tới tầm nhìn trên sân.
Trước đó, sự cố đáng chú ý nhất trong ngày mở màn SEA Games là việc hệ thống âm thanh bị trục trặc, không thể phát nhạc trong phần hát quốc ca hai đội U22 Việt Nam và Lào. Ban tổ chức SEA Games sau đó đã có lời xin lỗi chính thức gửi tới hai đội bóng.
Dù vậy, kết quả hai trận đấu vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều. Các đội bóng mạnh hơn đều giành được chiến thắng. U22 Việt Nam thắng chật vật 2-1.
Còn U22 Thái Lan thắng 6-1, thể hiện rõ tư cách ứng viên số một cho ngôi vô địch.