SVĐ Quốc gia Thái Lan xuống cấp chỉ sau hai trận SEA Games

  • Thứ năm, 4/12/2025 06:55 (GMT+7)
Sân Rajamangala gặp hàng loạt vấn đề như mặt sân xấu, hệ thống âm thanh, dàn đèn trục trặc ngay trong hai trận mở màn nội dung bóng đá nam SEA Games 33 hôm 3/12.

Tất cả bàn thắng trận U22 Việt Nam 2-1 U22 Lào Chiều 3/12, U22 Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua U22 Lào thuộc trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala.
San Rajamangala U22 Viet Nam anh 1

Không cần phải quá tinh ý, người hâm mộ có thể dễ dàng nhận ra mặt cỏ trên sân Rajamangala tối 3/12 đã không được chăm sóc tốt. Sau trận đầu của U22 Việt Nam với Lào ở bảng B, mặt sân dường như đã quá tải cho trận thứ hai của chủ nhà U22 Thái Lan với Timor-Leste.
San Rajamangala U22 Viet Nam anh 2San Rajamangala U22 Viet Nam anh 3San Rajamangala U22 Viet Nam anh 4San Rajamangala U22 Viet Nam anh 5

Mặt cỏ trên sân không đủ kết dính, dễ bị giày đinh của các cầu thủ xới tung lên chỉ sau vài va chạm thông thường. Khu vực giữa sân là nơi có mặt cỏ yếu nhất, nhiều hố lớn, gây nguy hiểm và tăng nguy cơ chấn thương.

San Rajamangala U22 Viet Nam anh 6

Trước đó, từ trận đấu của U22 Việt Nam, mặt sân đã bị ảnh hưởng, gây khó khăn cho các cầu thủ. Sau trận đầu, ban tổ chức đã phải đưa xe chuyên dụng và đội ngũ chăm sóc mặt cỏ vào sân.
San Rajamangala U22 Viet Nam anh 7

Dàn đèn trên sân cũng gặp vấn đề. Ở hiệp hai trận đấu của U22 Việt Nam, các công nhân phải sửa chữa dàn đèn ngay trong trận. Đèn được bật khá muộn dù trời lúc đó đã sẩm tối, ảnh hưởng tới tầm nhìn trên sân.
San Rajamangala U22 Viet Nam anh 8San Rajamangala U22 Viet Nam anh 9

Trước đó, sự cố đáng chú ý nhất trong ngày mở màn SEA Games là việc hệ thống âm thanh bị trục trặc, không thể phát nhạc trong phần hát quốc ca hai đội U22 Việt Nam và Lào. Ban tổ chức SEA Games sau đó đã có lời xin lỗi chính thức gửi tới hai đội bóng.

San Rajamangala U22 Viet Nam anh 10

Dù vậy, kết quả hai trận đấu vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều. Các đội bóng mạnh hơn đều giành được chiến thắng. U22 Việt Nam thắng chật vật 2-1.
San Rajamangala U22 Viet Nam anh 11San Rajamangala U22 Viet Nam anh 12

Còn U22 Thái Lan thắng 6-1, thể hiện rõ tư cách ứng viên số một cho ngôi vô địch.

U22 Việt Nam thắng Lào với tỷ số sát nút

Chiều 3/12, Đình Bắc lập cú đúp giúp U22 Việt Nam hạ Lào 2-1 ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala.

17 giờ trước

Hỗn loạn sau bàn quyết định, HLV U22 Việt Nam đòi lao vào trọng tài

Tranh cãi nảy lửa xảy ra ở phút 60, sai khi bàn thắng của Đình Bắc được công nhận sau màn xử lý ngược nhau của tổ trọng tài.

14 giờ trước

HLV Kim Sang-sik nói về bàn thắng tranh cãi trước Lào

Chiều 3/12, U22 Việt Nam chỉ có thể đánh bại Lào với tỷ số sát nút 2-1 ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala.

13 giờ trước

Minh Chiến

từ Bangkok

