SVĐ Quốc gia Thái Lan xuống cấp chỉ sau hai trận SEA Games

Không cần phải quá tinh ý, người hâm mộ có thể dễ dàng nhận ra mặt cỏ trên sân Rajamangala tối 3/12 đã không được chăm sóc tốt. Sau trận đầu của U22 Việt Nam với Lào ở bảng B, mặt sân dường như đã quá tải cho trận thứ hai của chủ nhà U22 Thái Lan với Timor-Leste.