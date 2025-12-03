Hỗn loạn sau bàn quyết định, HLV U22 Việt Nam đòi lao vào trọng tài

Tiền đạo của CLB CAHN lập tức chạy ra góc cờ ăn mừng cuồng nhiệt cùng các đồng đội, trong khi các cầu thủ Lào cũng chấp nhận rời vị trí để chuẩn bị giao bóng lại, dấu hiệu rõ ràng cho thấy họ không phản đối bàn thắng.