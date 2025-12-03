Hỗn loạn sau bàn quyết định, HLV U22 Việt Nam đòi lao vào trọng tài

|
Chiều 3/12, tình huống hy hữu xảy ra ở trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Phút 61, Nguyễn Đình Bắc có pha xử lý kỹ thuật sút tung lưới Lào, nâng tỷ số lên 2-1 cho Việt Nam.
|
Tiền đạo của CLB CAHN lập tức chạy ra góc cờ ăn mừng cuồng nhiệt cùng các đồng đội, trong khi các cầu thủ Lào cũng chấp nhận rời vị trí để chuẩn bị giao bóng lại, dấu hiệu rõ ràng cho thấy họ không phản đối bàn thắng.
|
Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra khi trọng tài chính bất ngờ chạy ra trao đổi với trợ lý tài biên. Vị trợ lý này phất cờ việt vị, cho rằng Quốc Việt cản tầm nhìn của thủ môn U22 Lào, với tình huống chủ động nhảy lên tránh bóng khi Đình Bắc dứt điểm.
|
Quyết định này khiến toàn bộ thành viên đội Việt Nam bùng nổ phản ứng. HLV Kim Sang-sik ban đầu chỉ đứng ngoài đường biên quan sát, nhưng sau đó không kiềm chế được đã tranh luận gay gắt với tổ trọng tài và phải nhận thẻ vàng.
|
Sau thời gian hội ý, trọng tài chính kiên quyết công nhận bàn thắng. Không khí khi đó trở nên bớt căng thẳng.
|
HLV của U22 Lào sau đó cũng ra phàn nàn với trọng tài.
|
Khép lại 90 phút, U22 Việt Nam thắng U22 Lào với tỷ số 2-1. Đình Bắc là tác giả các bàn thắng của U22 Việt Nam.
Tiết lộ về HLV Park Hang-seo
Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.