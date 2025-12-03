Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hỗn loạn sau bàn quyết định, HLV U22 Việt Nam đòi lao vào trọng tài

  • Thứ tư, 3/12/2025 18:13 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Tranh cãi nảy lửa xảy ra ở phút 60, sai khi bàn thắng của Đình Bắc được công nhận sau màn xử lý ngược nhau của tổ trọng tài.

Kim Sang sik anh 1

Chiều 3/12, tình huống hy hữu xảy ra ở trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Phút 61, Nguyễn Đình Bắc có pha xử lý kỹ thuật sút tung lưới Lào, nâng tỷ số lên 2-1 cho Việt Nam.
Kim Sang sik anh 2

Tiền đạo của CLB CAHN lập tức chạy ra góc cờ ăn mừng cuồng nhiệt cùng các đồng đội, trong khi các cầu thủ Lào cũng chấp nhận rời vị trí để chuẩn bị giao bóng lại, dấu hiệu rõ ràng cho thấy họ không phản đối bàn thắng.
Kim Sang sik anh 3

Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra khi trọng tài chính bất ngờ chạy ra trao đổi với trợ lý tài biên. Vị trợ lý này phất cờ việt vị, cho rằng Quốc Việt cản tầm nhìn của thủ môn U22 Lào, với tình huống chủ động nhảy lên tránh bóng khi Đình Bắc dứt điểm.
Kim Sang sik anh 4

Quyết định này khiến toàn bộ thành viên đội Việt Nam bùng nổ phản ứng. HLV Kim Sang-sik ban đầu chỉ đứng ngoài đường biên quan sát, nhưng sau đó không kiềm chế được đã tranh luận gay gắt với tổ trọng tài và phải nhận thẻ vàng.
Kim Sang sik anh 5

Sau thời gian hội ý, trọng tài chính kiên quyết công nhận bàn thắng. Không khí khi đó trở nên bớt căng thẳng.
Kim Sang sik anh 6

HLV của U22 Lào sau đó cũng ra phàn nàn với trọng tài.
Kim Sang sik anh 7

Khép lại 90 phút, U22 Việt Nam thắng U22 Lào với tỷ số 2-1. Đình Bắc là tác giả các bàn thắng của U22 Việt Nam.
Tất cả bàn thắng trận U22 Việt Nam 2-1 U22 Lào Chiều 3/12, U22 Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua U22 Lào thuộc trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala.

Pha bỏ lỡ khó tin của U22 Việt Nam

Chiều 3/12, U22 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội thiết lập thế dẫn bàn trước U22 Lào ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.

2 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Nguoi ham mo that vong voi U22 Viet Nam hinh anh

Người hâm mộ thất vọng với U22 Việt Nam

28 phút trước 18:26 3/12/2025

0

Chiều 3/12, những gì U22 Việt Nam thể hiện trong chiến thắng 2-0 trước U22 Lào ở trận ra quân SEA Games 33 khiến người hâm mộ cảm thấy bất an hơn là phấn khởi.

Minh Chiến - Tường Linh

(từ Bangkok)

Kim Sang sik U22 Việt Nam

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý