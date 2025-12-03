Pha bỏ lỡ khó tin của U22 Việt Nam

Chiều 3/12, U22 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội thiết lập thế dẫn bàn trước U22 Lào ở trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.

Cơ hội rất ngon ăn của U22 Việt Nam.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào trên sân Rajamangala nóng lên đáng kể khi thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo ra sức ép nghẹt thở trong những phút cuối hiệp một, nhưng sự vô duyên của hàng công cùng sự lăn xả của đối thủ khiến bàn thắng thứ 2 chưa xuất hiện.

Phút 43, từ pha lên bóng tốc độ ở cánh trái, Đình Bắc thoát xuống khéo léo trước khi thực hiện đường căng ngang thuận lợi vào khu vực 5,5 m. Bóng đi đúng tầm băng vào của Nguyễn Thanh Nhàn. Trong tư thế trống trải và chỉ còn đối mặt khung thành mở rộng, tiền đạo trẻ tung dứt điểm chạm đúng người hậu vệ U22 Lào lùi về truy cản, đổi hướng đi hết đường biên ngang trong sự tiếc nuối tột độ của ban huấn luyện và các CĐV Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, từ quả phạt góc ngay sau tình huống này, hàng phòng ngự U22 Lào tiếp tục đứng vững. Các hậu vệ áo đỏ - trắng tỏ ra rất tập trung, liên tục hóa giải những cú treo bóng và pha phối hợp cố gắng gây đột biến của U22 Việt Nam.

Hai phút sau, cơ hội một lần nữa đến với Thanh Nhàn. Nhận bóng ở sát rìa vùng cấm, tiền đạo 22 tuổi quyết định tung cú sút xa nhằm tạo bất ngờ. Dẫu vậy, bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc khiến bàn thắng thứ 2 tiếp tục lẩn tránh đội bóng của HLV Kim.

Hiệp một được bù giờ 3 phút, nhưng thời gian ít ỏi không đủ để U22 Việt Nam chuyển hóa sức ép thành bàn thắng. Dù chơi lấn lướt, tạo nhiều cơ hội rõ rệt, các chân sút áo đỏ tỏ ra thiếu sắc bén và đành để U22 Lào cầm hòa 1-1 trong 45 phút đầu.

