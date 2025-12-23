Ronaldo chi 7 triệu bảng mua hai biệt thự trên đảo riêng ở Biển Đỏ

Ngôi sao người Bồ Đào Nha tiếp tục gây chú ý ngoài sân cỏ khi đầu tư vào hai căn biệt thự hạng sang trên hòn đảo chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền hoặc thủy phi cơ tại Saudi Arabia.

Ronaldo liên tục đầu tư vào bất động sản.

Cristiano Ronaldo và bạn đời Georgina Rodriguez vừa hoàn tất việc mua hai căn biệt thự cao cấp trên đảo Nujuma, khu nghỉ dưỡng biệt lập nằm giữa Biển Đỏ.

Theo truyền thông Anh, tổng giá trị hai bất động sản này vào khoảng 7 triệu bảng, mỗi căn ước tính 3,5 triệu bảng. Với Ronaldo, đây chỉ là khoản chi nhỏ so với bản hợp đồng hai năm trị giá 492 triệu bảng đã ký với Al-Nassr vào mùa hè năm ngoái.

Nujuma nằm cách đất liền khoảng 16 dặm, gần 800 dặm so với thủ đô Riyadh, nơi Ronaldo đang sinh sống và thi đấu. Hòn đảo này được phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng siêu sang, phục vụ nhóm khách hàng thượng lưu, đề cao sự riêng tư và trải nghiệm thiên nhiên.

Hai căn biệt thự của gia đình Ronaldo được thiết kế liền nhau theo hình vòng tròn trên mặt biển, tạo thành một tổ hợp biệt lập. Một căn có ba phòng ngủ, phù hợp cho sinh hoạt gia đình, trong khi căn còn lại gồm hai phòng ngủ. Toàn bộ dự án do kiến trúc sư người Anh Norman Foster thiết kế.

Việc tiếp cận Nujuma không hề đơn giản. Du khách chỉ có thể đến đảo bằng thuyền hoặc thủy phi cơ, sau khi hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Biển Đỏ. Đây cũng là yếu tố khiến khu vực này trở thành lựa chọn lý tưởng cho những nhân vật nổi tiếng muốn tránh xa sự ồn ào.

Ngoài hệ thống biệt thự trên biển, Nujuma còn sở hữu sân golf, các nhà hàng cao cấp và kế hoạch mở thêm 11 khu nghỉ dưỡng trong thời gian tới. Ronaldo và Georgina được cho là những cư dân đầu tiên sở hữu bất động sản tại đây.

Chia sẻ với Saudi Gazette, Ronaldo cho biết anh và Georgina có cảm xúc đặc biệt ngay từ lần đầu đặt chân đến hòn đảo này. “Đó là nơi mang lại sự bình yên và tĩnh lặng. Chúng tôi cảm nhận rõ sự kết nối với thiên nhiên và không gian nơi đây”, siêu sao 40 tuổi nói.

Trong bối cảnh sự nghiệp của Ronaldo tại Saudi Arabia vẫn tiếp diễn với mức đãi ngộ chưa từng có, thương vụ bất động sản này cho thấy anh không chỉ đầu tư cho hiện tại, mà còn chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc sống lâu dài cùng gia đình tại Trung Đông.