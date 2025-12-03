Sự cố trong trận đấu của U22 Việt Nam

Trận đấu mở màn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Lào diễn ra chiều 3/12 trên sân Rajamangala đã xảy ra một sự cố.

U22 Việt Nam gặp sự cố khi hát quốc ca. Ảnh: Minh Chiến

Cụ thể, sau khi hai đội tiến vào sân và chuẩn bị thực hiện nghi thức hát Quốc ca, hệ thống âm thanh trên sân Rajamangala bất ngờ gặp vấn đề kỹ thuật. Điều này khiến ban tổ chức quyết định không phát nhạc, buộc cầu thủ hai đội phải tự hát chay. Ngay sau đó, các cổ động viên có mặt trên khán đài cũng hòa giọng, tạo nên một khung cảnh đặc biệt.

Sai sót của ban tổ chức khiến khoảnh khắc vốn trang nghiêm trở nên lúng túng đối với cả hai đội. Sự cố nhanh chóng gây tranh luận trên các khán đài và mạng xã hội, bởi đây là tình huống hiếm gặp trong một trận đấu quốc tế, nhất là ở sự kiện mang tính khu vực như SEA Games.

Dù vậy, tính chất then chốt của trận mở màn buộc HLV Kim Sang-sik và các học trò phải duy trì sự tập trung tối đa. Một khởi đầu thuận lợi không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà còn giúp giải tỏa áp lực và tạo đà tâm lý cho màn so tài với U22 Malaysia ở lượt trận cuối.

Bàn thua của U22 Việt Nam trước Uzbekistan U22 Việt Nam nhận bàn thua sớm ở phút thứ 4 trong thất bại 0-1 trước U22 Uzbekistan thuộc Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 diễn ra chiều 15/11.