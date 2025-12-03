Donnarumma tụt dốc với tỷ lệ cứu thua chỉ 58%

Thống kê mới về Gianluigi Donnarumma tại Premier League gây tranh cãi, khi thủ môn người Italy chỉ đứng thứ 21 trong số 23 thủ thành về tỷ lệ cứu thua.

Donnarumma đến Etihad với kỳ vọng trở thành chốt chặn đẳng cấp thế giới.

Rạng sáng 3/12, Man City đánh bại Fulham 5-4 trong trận cầu điên rồ tại vòng 14 Premier League. Dù có chiến thắng, sự chú ý lại đổ dồn vào Gianluigi Donnarumma, người tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích.

Theo số liệu được chuyên trang phân tích Statman Dave công bố, thủ thành này chỉ cứu thành công 58% số cú sút phải đối mặt mùa này, xếp thứ 21/23 trong số các thủ môn được thống kê. Chỉ có Alisson (56%) và Bayindir (54%) sở hữu thông số thấp hơn.

Con số ấy gây ngỡ ngàng, bởi Donnarumma đến Etihad với kỳ vọng trở thành chốt chặn đẳng cấp thế giới. Sự trưởng thành từ Milan, danh tiếng tại PSG và kinh nghiệm chinh chiến quốc tế khiến thủ môn 26 tuổi được xem như bản nâng cấp cho khung gỗ của Pep Guardiola. Nhưng thay vì là bệ phóng, môi trường Premier League khốc liệt lại phơi bày điểm yếu trong khả năng phản xạ, phán đoán tình huống và xử lý áp lực của anh.

Hệ thống dâng cao đặc trưng của Man City cũng ảnh hưởng đáng kể, tạo ra khoảng trống lớn sau lưng hàng thủ và đặt Donnarumma trước những pha dứt điểm chất lượng. Việc đối mặt thường xuyên với các tình huống chuyển đổi nhanh khiến anh không có nhiều thời gian sửa sai. Màn trình diễn trước Fulham, trận đấu có tới 9 bàn thắng, càng khiến tranh luận nóng hơn khi hàng thủ Man City liên tục bị xuyên phá.

Donnarumma trong trận Man City thắng Fulham 5-4 rạng sáng 3/12.

Tuy nhiên, tỷ lệ cứu thua thấp không đồng nghĩa mọi trách nhiệm thuộc về Donnarumma. Man City mùa này không còn chắc chắn như hình ảnh quen thuộc: họ pressing thiếu tốc độ, phòng ngự không còn gắn kết và dễ tổn thương khi đối thủ khai thác vào nách trung vệ. Khi khung thành bị đặt trong tình thế báo động thường xuyên, một thủ môn khó duy trì những chỉ số hoàn hảo.

Việc Alisson, người từng được xem là mẫu mực tại Liverpool, còn đứng dưới Donnarumma về tỷ lệ cứu thua cũng cho thấy mức độ khốc liệt của Premier League mùa này. Nó phản ánh bối cảnh chung hơn là chỉ một cá nhân sa sút.

Dù vậy, cách Statman Dave kết luận bằng từ “flop” (xịt) cho thấy áp lực sẵn sàng nghiền nát bất kỳ thủ thành nào khoác áo CLB lớn. Donnarumma sở hữu nền tảng kỹ thuật, sải tay và bản lĩnh chứng minh tại châu Âu. Nhưng ở giải đấu nơi sai số bị phóng đại, thủ môn của Man City buộc phải cải thiện ngay lập tức. Tỷ lệ 58% là lời cảnh tỉnh rõ ràng: Etihad không có chỗ cho sự chùng xuống, đặc biệt với người gác đền được kỳ vọng trở thành điểm tựa cho một đội bóng sống bằng tham vọng vô địch.