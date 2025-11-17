Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Donnarumma lao vào can Haaland xô xát

  • Thứ hai, 17/11/2025 10:40 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Rạng sáng 17/11, Gianluigi Donnarumma ngăn Erling Haaland va chạm căng thẳng với hậu vệ Gianluca Mancini khi Na Uy đánh bại Italy 4-1 và giành vé dự World Cup 2026.

Donnarumma trong tình huống can ngăn Haaland.

Trận đấu khởi đầu không hề dễ dàng với đội bóng Bắc Âu. Na Uy hành quân đến Milan với lợi thế lớn, chỉ cần tránh thua 9 bàn là cầm chắc suất dự World Cup tại Bắc Mỹ mùa hè sang năm. Italy hiểu cơ hội mong manh nhưng vẫn nhập cuộc quyết liệt, thậm chí mở tỷ số trước.

Tuy nhiên, những giây phút nóng nảy cuối hiệp đấu lại trở thành bước ngoặt. Haaland và Mancini lời qua tiếng lại, tạo nên tình huống hỗn loạn trước khu vực cấm địa. Donnarumma phải lao vào giữ Haaland lại để tránh xô xát. Nhưng màn đối đầu ấy lại châm lửa cho tiền đạo Man City.

Sang hiệp hai, Haaland trút giận bằng phong độ hủy diệt. Phút 63, anh thoát xuống đón đường chuyền của Oscar Bobb rồi tung cú sút cháy nóc lưới Donnarumma. Chưa đầy 60 giây sau, Haaland dứt điểm cận thành lạnh lùng khiến San Siro chết lặng, còn Donnarumma chỉ biết đứng nhìn.

Cú đúp nâng tổng số bàn thắng của Haaland ở vòng loại lên 16 bàn sau 8 trận – hiệu suất gần như không tưởng. Na Uy sau đó có thêm hai pha lập công của Antonio Nusa và Jorgen Strand Larsen, hoàn tất chiến thắng rực rỡ 4-1.

Chiến thắng giúp Haaland nối gót cha mình – Alf Inge Haaland – dẫn dắt Na Uy trở lại sân chơi World Cup sau 28 năm chờ đợi. Trong khi đó, Italy phải bước vào loạt trận play-off đầy rủi ro. Nhà vô địch Euro 2020 từng bỏ lỡ 2 kỳ World Cup 2018 và 2022 liên tiếp.

Haaland bóc trần giới hạn của Italy

Thua 1-4 ngay tại San Siro, tuyển Italy hiểu họ không đánh mất một trận đấu. Họ đánh mất ảo tưởng về chính mình.

4 giờ trước

Đối thủ của Italy ở vòng play-off

Lễ bốc thăm vòng play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu sẽ diễn ra vào ngày 20/11 và Italy sẽ sớm biết chính xác đối thủ trong trận bán kết.

4 giờ trước

Donnarumma nổi giận

Thủ môn Gianluigi Donnarumma không hài lòng khi tuyển Italy thi đấu bạc nhược trong trận thua 1-4 trước Na Uy ở vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 17/11.

5 giờ trước

  Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma là thủ môn chuyên nghiệp người Italy, hiện thuộc biên chế CLB AC Milan. Gia nhập học viện đào tạo trẻ của Milan năm 14 tuổi, nhờ tài năng thiên bẩm và thể hình lý tưởng, Donnarumma nhanh chóng chiếm được xuất bắt chính trong khung gỗ của Milan chỉ 2 mùa giải sau đó. Trên bình diện quốc tế, Donnarumma thường xuyên góp mặt trong các đợt triệu tập ĐTQG từ 2016.

    Bạn có biết: Donnarumma hiện giữ kỷ lục là thủ môn trẻ nhất từng ra sân trong đội hình xuất phát tại Serie A khi mới 16 tuổi, 8 tháng và 6 ngày.

    • Ngày sinh: 25/02/1999
    • Quê quán: Castellammare di Stabia, Italy
    • Chiều cao: 2.00 m
    • Câu lạc bộ: AC Milan (Italy)

