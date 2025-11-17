Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đối thủ của Italy ở vòng play-off

  • Thứ hai, 17/11/2025 07:06 (GMT+7)
Lễ bốc thăm vòng play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu sẽ diễn ra vào ngày 20/11 và Italy sẽ sớm biết chính xác đối thủ trong trận bán kết.

Tuyển Italy sẽ phải tranh vé dự World Cup thông qua vòng play-off nhiều rủi ro.

Vòng loại World Cup khu vực châu Âu đang đi đến những trận cuối cùng, mang theo tất cả những phán quyết quan trọng về việc ai sẽ góp mặt tại kỳ World Cup tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, và ai sẽ phải ở nhà. Trong nhóm những đội lơ lửng số phận, có cả tuyển Italy.

Đoàn quân áo thiên thanh để Na Uy vượt lên chiếm ngôi nhất bảng. Điều đó đồng nghĩa với việc đội bóng của HLV Gennaro Gattuso sẽ phải bước vào vòng play-off để tranh vé vớt. Trước khi bước vào trận sinh tử vào cuối tháng 3, Italy ít nhất biết trước những cái tên có thể chạm mặt ở bán kết play-off.

Theo phân nhóm hiện tại, "Azzurri" sẽ đối đầu một trong bốn đội gồm Bắc Ireland, Thụy Điển Romania, Xứ Wales hoặc Bắc Macedonia (tùy kết quả lượt cuối vòng loại).

Nếu vượt qua bán kết, Italy sẽ tiến vào trận chung kết play-off. Ở vòng này, với tư cách hạt giống cùng Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Ba Lan, Italy sẽ gặp một trong các đội vượt qua nhánh dành cho nhóm không phải hạt giống.

Hiện tại, những đối thủ tiềm năng trong trận chung kết play-off gồm Scotland, Slovakia, Hungary, Ukraine, CH Czech, Albania, Iceland, Bosnia & Herzegovina và Kosovo.

Theo Calciomercato, trận chung kết có thể tổ chức tại Rome hoặc trên sân của đối thủ, tùy vào kết quả bốc thăm và quy định của UEFA.

Vòng play-off khu vực châu Âu được tổ chức với 16 đội chia thành 4 nhánh, thi đấu theo thể thức bán kết và chung kết một trận để chọn ra 4 đội giành suất cuối cùng đến World Cup.

Rạng sáng 17/11, Na Uy giành vé đến thẳng Bắc, Trung Mỹ sau trận thắng 4-1 trước Italy ở bảng I vòng loại khu vực châu Âu.

