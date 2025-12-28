Emi Martinez cứu thua không tưởng

Rạng sáng 28/12, Aston Villa đánh bại Chelsea 2-1 trên sân khách ở vòng 18 Ngoại hạng Anh, và Martinez một lần nữa là người hùng trong chiến thắng lội ngược dòng này.

Emiliano Martinez là một trong những lý do giúp Aston Villa bay cao ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League

Tình huống cứu thua của Martinez đến ở phút 56, khi Chelsea đang dẫn 1-0 và áp đảo về thế trận. Từ tình huống tấn công của Chelsea, bóng bay lượn khó chịu về khung thành nhưng bằng một cách nào đó, Martinez vẫn nhoài người đẩy bóng ra ngoài thành công.

Màn cản phá xuất thần của "Dibu" một lần nữa chứng minh đẳng cấp của thủ môn từng vô địch thế giới. Có thể nói, thủ môn Argentina gần như gánh một nửa sức mạnh của hàng thủ Villa trước Chelsea.

Trận đấu diễn ra với nhiều thế khó cho Aston Villa khi họ bị Chelsea áp đảo. Đội chủ dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Joao Pedro ở phút 37, từ tình huống phạt góc khiến Martinez không thể kiểm soát vùng cấm bay.

Tuy nhiên, kể từ đó, Martinez liên tục tỏa sáng với hàng loạt pha cứu thua xuất thần, đặc biệt là cú dùng mặt cản phá cận thành từ João Pedro và nhiều tình huống dứt điểm nguy hiểm khác của Cole Palmer, Pedro Neto hay Enzo Fernández.

