Messi thất thần khi Inter Miami bị loại

Sáng 19/3, Lionel Messi ghi bàn mở tỷ số khi Inter Miami đối đầu Nashville thuộc lượt về vòng 1/8 cúp các Câu lạc bộ Concacaf. Đây là bàn thắng thứ 900 trong sự nghiệp của Leo.
Bàn thắng lịch sử của Messi đến ở phút thứ 7. Nhận đường kiến tạo từ Sergio Reguilon, tiền đạo người Argentina khéo léo vượt qua hàng thủ đối phương trước khi đưa bóng vào lưới, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ.
Tuy nhiên, đó là những gì tốt nhất Inter Miami có được trận này. Sự tỏa sáng của Messi là không đủ để đội chủ nhà vượt qua đối thủ, dù Inter Miami được đánh giá cao hơn nhiều.
Phút 74, Nashville bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 sau khi Cristian Espinoza tận dụng sai lầm của hàng thủ Inter Miami. Thủ môn Dayne St. Clair có tình huống đáng trách khi đấm bóng hụt, để Espinoza dễ dàng đệm bóng vào lưới.
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, khiến Inter Miami bị loại cay đắng vì luật bàn thắng sân khách. Hai đội đã hòa 0-0 ở trận lượt đi, nên kết quả ở lượt về giúp Nashville tiến vào tứ kết.
Messi không giấu nổi sự thất vọng sau trận. Concacaf Champions Cup là sân chơi cao nhất cấp CLB của bóng đá khu vực Bắc Mỹ, đồng thời là cơ hội để Inter Miami có danh hiệu lớn ngay giai đoạn nửa đầu mùa giải.
Inter Miami cũng không thắng 3 trận gần nhất (đều hòa), cho thấy khởi đầu mùa giải bất ổn.
