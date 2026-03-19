Siêu sao Lionel Messi tiếp tục khẳng định vị thế huyền thoại khi cán mốc ghi bàn ấn tượng trong sự nghiệp.

Messi cán mốc 900 bàn. Ảnh: Reuters.

Bàn thắng lịch sử của Messi đến ở phút thứ 7 trong cuộc đối đầu với Nashville SC tại CONCACAF Champions Cup sáng 19/3. Nhận đường kiến tạo từ Sergio Reguilon, tiền đạo người Argentina khéo léo vượt qua hàng thủ đối phương trước khi đưa bóng vào lưới, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ.

Phần lớn trong số 900 bàn thắng của Messi đến từ quãng thời gian huy hoàng tại Barcelona, với 672 pha lập công. Ngoài ra, M10 còn có 32 bàn cho PSG, 81 bàn cho Inter Miami và 115 bàn trong màu áo đội tuyển Argentina.

Hành trình ghi bàn của Messi bắt đầu từ ngày 1/5/2005, khi anh lập công trong chiến thắng 2-0 của Barcelona trước Albacete. Khi đó, cầu thủ trẻ người Argentina mới 17 tuổi và nhanh chóng cho thấy tiềm năng đặc biệt. Kể từ đó, Messi đã xây dựng một sự nghiệp lẫy lừng với hàng loạt danh hiệu, bao gồm 10 chức vô địch La Liga và nhiều lần đăng quang tại Champions League.

Ở giai đoạn hiện tại, câu hỏi lớn được đặt ra là liệu Messi có thể chạm mốc 1.000 bàn thắng hay không. Hợp đồng của anh với Inter Miami còn kéo dài đến năm 2028, thời điểm anh sẽ bước sang tuổi 41. Với hiệu suất ghi bàn ổn định trong những năm gần đây, cơ hội vẫn còn, dù vấn đề thể lực và chấn thương là yếu tố cần cân nhắc.

Trong khi đó, đối thủ lâu năm của Messi là Cristiano Ronaldo cũng đang tiến gần cột mốc 1.000 bàn thắng. Ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng trong màu áo Al Nassr, khiến cuộc đua giữa hai huyền thoại càng trở nên hấp dẫn.

