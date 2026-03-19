Mẹ tiền đạo Brazil bật khóc khi con lên tuyển

Khoảnh khắc xúc động đến với gia đình Igor Thiago khi tiền đạo của Brentford lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển Brazil.

Mẹ Igor Thiago bật khóc.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người thân và bạn bè của Thiago vỡ òa khi danh sách triệu tập tuyển Brazil được công bố.

Trong khoảnh khắc tên anh vang lên, căn phòng lập tức bùng nổ với tiếng reo hò. Mẹ của chân sút 24 tuổi không kìm được xúc động, bật khóc vì hạnh phúc. Đó là cột mốc đáng nhớ sau hành trình nỗ lực bền bỉ của tiền đạo trẻ.

Thiago đang trải qua mùa giải bùng nổ với 22 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 19 pha lập công ở Premier League. Thành tích này chỉ xếp sau Erling Haaland, qua đó giúp anh lọt vào mắt xanh của HLV Carlo Ancelotti.

Thiago có lần đầu tiên lên tuyển, trong bối cảnh một số tên tuổi lớn như Neymar vắng mặt. Dù vậy, cơ hội này là phần thưởng xứng đáng cho sự thăng tiến mạnh mẽ của tiền đạo Brentford.

Mùa trước, Thiago dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng ngay sau khi chuyển đến Brentford từ Club Brugge. Tuy nhiên, anh trở lại mạnh mẽ và giờ là một trong những chân sút nguy hiểm nhất giải đấu.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Keith Andrews, Thiago không chỉ phát huy thể hình và khả năng tì đè, mà còn cải thiện rõ rệt kỹ năng phối hợp và xử lý bóng, giúp anh trở thành mẫu trung phong toàn diện hơn.

Việc vừa gia hạn hợp đồng với Brentford đến năm 2031 càng mở ra tương lai rộng mở cho Thiago. Nhưng trên hết, tấm vé lên tuyển lần này là giấc mơ thành hiện thực với riêng anh và cả gia đình.

