Na Uy làm nên lịch sử ở vòng loại World Cup

Rạng sáng 17/11, Na Uy giành vé đến thẳng Bắc, Trung Mỹ sau trận thắng 4-1 trước Italy ở bảng I vòng loại khu vực châu Âu.

Haaland lần đầu được góp mặt ở một giải đấu lớn cấp quốc gia.

Dù đã cố gắng, Italy vẫn không thể khỏa lấp khoảng cách quá lớn về trình độ với Na Uy. Ở lượt cuối, "Azzurri" vượt lên dẫn trước trên sân San Siro nhưng lại để đối thủ lội ngược dòng thắng 4-1. Trong đó, Erling Haaland tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng trong hiệp hai.

Kết thúc vòng loại, Haaland cùng đồng đội giành ngôi nhất bảng I, qua đó chính thức có vé World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên sau gần 3 thập kỷ, người hâm mộ quốc gia thuộc khu vực Scandinavia được tận hưởng bầu không khí của ngày hội bóng đá được quan tâm nhất ở cấp tuyển.

Còn nhớ năm 1998, thế hệ cầu thủ Youssef Chippo, Dan Eggen giúp Na Uy vượt qua bảng đấu đầy khó khăn với sự hiện diện của Brazil, Morocco và Scotland. Ở vòng 16 đội, đại diện Bắc Âu gục ngã với tỷ số 0-1 trước Italy.

Hè năm sau, thế hệ vàng tiếp theo của bóng đá Na Uy gồm Erling Haaland, Martin Odegaard, Oscar Bobb, Patrick Berg,... có lần đầu tiên được chứng tỏ tài năng ở giải đấu mang tầm cỡ thế giới. Nếu giúp Na Uy tiến sâu ở World Cup, cơ hội giành Quả bóng vàng của Haaland sẽ tăng lên đáng kể. Ở vòng loại, chân sút sinh năm 2000 góp công lớn với 5 bàn, 1 kiến tạo sau 5 lần ra sân.

Trong khi đó, bóng đá Italy tiếp tục chìm trong nỗi thất vọng. Sau 2 kỳ World Cup vắng mặt liên tiếp (2018 và 2022), "Azzurri" lại phải đối mặt với rủi ro ở vòng play-off, nơi mọi chuyện đều có thể xảy ra. Sẽ là thảm họa nếu đoàn quân áo thiên thanh thêm một lần lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.