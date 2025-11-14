Bữa ăn gây chú ý của Haaland

Tiền đạo Haaland của Na Uy bị bắt gặp đang mang gần 70 chiếc burger cho đồng đội sau chiến thắng 4-1 trước Estonia ở vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 14/11.

Haaland chuẩn bị burger cho cả đội.

Trên sân cỏ, Haaland tỏa sáng rực rỡ với cú đúp vào lưới Estonia, giúp Na Uy chạm một tay vào tấm vé dự World Cup 2026. Sau trận, tiền đạo của Man City cũng thể hiện sự quan tâm đến đồng đội khi tự tay chuẩn bị 70 chiếc burger để chiêu đãi cả đội.

Sander Berge, đồng đội của Haaland ở ĐTQG, lên tiếng: “Một màn thể hiện tuyệt vời của đội trưởng!”.

Burger vốn không phải món khoái khẩu của Haaland. Cầu thủ cao 1,93 m nổi tiếng với khẩu phần ăn khổng lồ sau mỗi trận đấu, gồm thịt, rau củ và các món giàu protein để phục hồi thể lực.

Tuy nhiên, báo chí Anh cho rằng Haaland vẫn vui vẻ dùng burger cùng toàn đội để thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng thời ăn mừng việc sắp tạo cột mốc lịch sử cùng bóng đá Na Uy.

Sau chiến thắng trước Estonia, Haaland nâng tổng số pha lập công mùa này lên con số 30 ở cả CLB và đội tuyển. Bản thân anh hiện có 14 bàn tại vòng loại World Cup, chỉ còn kém kỷ lục 16 bàn của Robert Lewandowski lập trước World Cup 2018.

Hiện tại, Na Uy có 21 điểm, hơn Italy 3 điểm cùng hiệu số vượt trội (29 so với 11). Ở lượt trận cuối, Italy phải thắng với cách biệt rất lớn trước Na Uy mới có thể chiếm ngôi đầu bảng I.

Màn trình diễn siêu hạng của Haaland trong trận thắng 11-1 Rạng sáng 10/9, Haaland ghi 5 bàn giúp Na Uy thắng Moldova 11-1 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.