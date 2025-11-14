Cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha bị chú ruột ném trứng

Rạng sáng 14/11, buổi ra mắt cuốn sách "Matar a Rubiales" (Giết Rubiales) của Luis Rubiales, cựu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), trở nên hỗn loạn khi tác giả bị ném trứng vào người.

Trong video lan truyền trên mạng xã hội, Rubiales đang ngồi trên sân khấu cùng Gonzalo Sicard, biên tập viên của sự kiện, thì đột nhiên bị ném trứng. Kẻ tấn công được xác định là chú ruột của ông, người cho rằng Rubiales gây ra chia rẽ và khiến gia đình mất mặt.

Vừa ném trứng, chú ruột của Rubiales vừa hét: "Đồ không biết xấu hổ". Ông này sau đó nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ. Sau khi vụ việc xảy ra, Rubiales nhanh chóng rời khỏi sân khấu giữa sự hỗn loạn, trong khi những người tham dự cố gắng can thiệp.

Dù vậy, sự kiện vẫn tiếp tục, và Rubiales sau đó bình luận: "Tôi may mắn khi được ngăn chặn kịp thời". Vụ việc này không chỉ phản ánh sự phẫn nộ của công chúng đối với Rubiales mà còn cho thấy mức độ căng thẳng trong quan hệ gia đình của cựu chủ tịch RFFF.

Nó diễn ra trong bối cảnh Rubiales vẫn đang đối mặt với các cáo buộc pháp lý, bao gồm cả vụ tham nhũng ở Dominican Republic, nơi ông bị nghi ngờ chuyển khoản hơn 500.000 euro từ công ty của mình sau khi từ chức.

Cuốn sách "Matar a Rubiales" được Rubiales viết để trình bày quan điểm của ông về những sự kiện gây tranh cãi, nhưng thay vì nhận được sự ủng hộ, nó trở thành mục tiêu của sự phản đối.

Rubiales, 47 tuổi, từng là nhân vật nổi bật trong làng bóng đá Tây Ban Nha sau khi bất ngờ giành chức chủ tịch RFEF vào năm 2018. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông sụp đổ sau scandal hôn Jenni Hermoso, ngôi sao của đội tuyển nữ Tây Ban Nha, sau trận chung kết World Cup 2023 tại Sydney (Australia).

Trong lễ trao cúp ăn mừng chiến thắng của Tây Ban Nha trước Anh, Rubiales hôn Hermoso mà không được sự đồng ý của cô, dẫn đến vụ bê bối quốc tế. Tòa án Tây Ban Nha tuyên phạt Rubiales 10.000 euro (tương đương 8.200 bảng).