Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha bị chú ruột ném trứng

  • Thứ sáu, 14/11/2025 06:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 14/11, buổi ra mắt cuốn sách "Matar a Rubiales" (Giết Rubiales) của Luis Rubiales, cựu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), trở nên hỗn loạn khi tác giả bị ném trứng vào người.

Buổi ra mắt cuốn sách "Matar a Rubiales" (Giết Rubiales) của Luis Rubiales, cựu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), biến thành hỗn loạn.

Trong video lan truyền trên mạng xã hội, Rubiales đang ngồi trên sân khấu cùng Gonzalo Sicard, biên tập viên của sự kiện, thì đột nhiên bị ném trứng. Kẻ tấn công được xác định là chú ruột của ông, người cho rằng Rubiales gây ra chia rẽ và khiến gia đình mất mặt.

Vừa ném trứng, chú ruột của Rubiales vừa hét: "Đồ không biết xấu hổ". Ông này sau đó nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ. Sau khi vụ việc xảy ra, Rubiales nhanh chóng rời khỏi sân khấu giữa sự hỗn loạn, trong khi những người tham dự cố gắng can thiệp.

Dù vậy, sự kiện vẫn tiếp tục, và Rubiales sau đó bình luận: "Tôi may mắn khi được ngăn chặn kịp thời". Vụ việc này không chỉ phản ánh sự phẫn nộ của công chúng đối với Rubiales mà còn cho thấy mức độ căng thẳng trong quan hệ gia đình của cựu chủ tịch RFFF.

Nó diễn ra trong bối cảnh Rubiales vẫn đang đối mặt với các cáo buộc pháp lý, bao gồm cả vụ tham nhũng ở Dominican Republic, nơi ông bị nghi ngờ chuyển khoản hơn 500.000 euro từ công ty của mình sau khi từ chức.

Cuốn sách "Matar a Rubiales" được Rubiales viết để trình bày quan điểm của ông về những sự kiện gây tranh cãi, nhưng thay vì nhận được sự ủng hộ, nó trở thành mục tiêu của sự phản đối.

Rubiales, 47 tuổi, từng là nhân vật nổi bật trong làng bóng đá Tây Ban Nha sau khi bất ngờ giành chức chủ tịch RFEF vào năm 2018. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông sụp đổ sau scandal hôn Jenni Hermoso, ngôi sao của đội tuyển nữ Tây Ban Nha, sau trận chung kết World Cup 2023 tại Sydney (Australia).

Trong lễ trao cúp ăn mừng chiến thắng của Tây Ban Nha trước Anh, Rubiales hôn Hermoso mà không được sự đồng ý của cô, dẫn đến vụ bê bối quốc tế. Tòa án Tây Ban Nha tuyên phạt Rubiales 10.000 euro (tương đương 8.200 bảng).

Tường Linh

Rubiales Tây Ban Nha

    Đọc tiếp

    Cu vung tay dat gia cua Ronaldo hinh anh

    Cú vung tay đắt giá của Ronaldo

    29 phút trước 08:04 14/11/2025

    0

    Một cú vung tay ở Dublin đủ để làm nứt vỡ biểu tượng 22 năm, khi truyền thông Bồ Đào Nha đồng loạt siết trách nhiệm lên Ronaldo.

    Lan thu 13 cua Ronaldo hinh anh

    Lần thứ 13 của Ronaldo

    29 phút trước 08:04 14/11/2025

    0

    Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo lần đầu nhận thẻ đỏ ở cấp tuyển và lần bị đuổi thứ 13 trong sự nghiệp.

    Loat bieu cam cua Ronaldo khi bi duoi hinh anh

    Loạt biểu cảm của Ronaldo khi bị đuổi

    29 phút trước 08:03 14/11/2025

    0

    Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm khi bị đuổi trong thất bại 0-2 của Bồ Đào Nha trước CH Ireland thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý